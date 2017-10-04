Мое призвание — учитель

Алена Григорьева

Обучаясь в старших классах, на уроках профориентации Диана Айгузина как и все, задумывалась о своей будущей профессии. У нее было желание связать свою жизнь с экономикой, обучением и воспитанием детей, хотела стать парикмахером.Окончив девять классов Мишкинской средней школы № 1 поехала поступать в Уфимский топ- ливно-энергетический колледж. В виду того, что копии документов не были заверены, у нее их не приняли. На обратном пути с мамой попутно заехали в Благовещенский педагогический колледж… И уже через пять лет Диана Игоревна получила диплом по специальности социальный педагог с дополнительной подготовкой в области психологии.— В конце пятого курса к нам в колледж приезжали представители Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, выступили с предложением продолжить обучение в их учебном заведении, — рассказывает Д. Айгузина. — Для тех, кто изъявил желание, вступительные экзамены провели на месте. Долго не думая, я тоже решила попробовать свои силы и продолжить учебу заочно.Но, оказывается, в жизни не все получается так, как хочешь. После окончания Благовещенского педколледжа Диана Айгузина приехала в родной район с желанием трудоустроиться, встать на ноги, почувствовать себя нужной своей малой родине. Но на деле оказалось иначе, со средне-специальным образованием найти работу оказалось проблематично. По стране и по школам района семимильными шагами прошлась оптимизация. Везде требовались педагоги только с высшим образованием и опытом работы. К сожалению, ни того, ни другого у нее не было.Надо было на что-то жить. Не найдя работу по специальности, она устроилась в агентство недвижимости в городе Благовещенске. Пока училась заочно, работала в сфере продаж. За это время желание работать учителем у Дианы Игоревны не пропало, а наоборот, стало еще больше тянуть к детям. Приезжая в гости к маме, с удовольствием помогала сестренке Лидии делать уроки, читали с ней книжки, как педагог давала советы.Незаметно пролетели четыре года. Дина Айгузина после окончания вуза не только получила диплом о высшем образовании, но и нужную для района специальность учителя-дефектолога. Устроилась на работу в школу № 2 райцентра. Сегодня у нее хоть и небольшой стаж работы, молодой специалист за короткое время успела показать себя с хорошей стороны. Кроме того, Диана активно участвует и в социальной жизни села. Она — заместитель председателя Молодежного совета при Совете муниципального района Мишкинский район. В этом учебном году ее назначили классным руководителем 5 «а» класса, как социальный педагог она ведет работу с трудными подростками школы, как дефектолог — детьми с ограниченными возможностями здоровья.— В начале трудового пути мне было тяжело входить в ритм учебного процесса школы, приходилось постоянно саморазвиваться, — делится своими впечатлениями Д. Айгузина. — Искала информацию в различных источниках: книгах, журналах, Интернете. Проще говоря, приходилось добирать знания, которые недополучила, обучаясь заочно, в виду того, что программа высшего образования в вузе была разделена на бакалавриат и магистратуру.Молодой педагог считает, что тот, кто работает с детьми, должен заниматься саморазвитием на протяжении всей трудовой деятельности: посещать различные курсы повышения квалификации, которые нацелены на повышение и развитие педагогических качеств в соответствии с социальными требованиями. Другими словами, в руках учителей — будущее страны, так как они воспитывают новое поколение. Придерживаясь этого кредо, она решила продолжить обучение дальше в магистратуре.Диана Игоревна для кого-то отличный преподаватель, а для ее маленькой Киры — любимая мама, для мужа — хранительница домашнего очага. Много времени и сил она уделяет своей семье, воспитанию дочери.Есть у нее хобби — парикмахерское искусство. В свободное от работы время Диана Игоревна помогает женщинам найти свой образ и подобрать прическу, которая всегда им будет к лицу.Мысли и желания материальны. Не зря говорят, если что-то сильно захотеть, все это сбудется. Так получилось и у Дианы Айгузиной, которая по жизни сумела реализовать себя как педагог, экономист и парикмахер.