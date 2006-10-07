Минздрав Башкирии представил на форуме проект «Территория заботы»

Заседание на тему: «Роль муниципалитетов и общественных организаций в реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ» прошло под председательством министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой.Как отметила в своем выступлении Эльза Сыртланова, одним из главных результатов деятельности здравоохранения является рост продолжительности жизни граждан, показатель которой сегодня составляет 71,08 года – исторический максимум. Это в значительной мере связано со снижением смертности лиц трудоспособного возраста. Таким образом, в республике, как и в стране в целом, идет процесс постарения населения. На начало текущего года в регионе насчитывалось 772,8 тысяч граждан старше 60 лет.- В связи с увеличением продолжительности жизни и продолжающимся старением населения необходимо развитие новой стратегии оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста – развитие гериатрической службы, - отметила замминистра и акцентировала внимание на проекте «Территория заботы».Республика Башкортостан с 2016 года вошла в число пилотных регионов по развитию службы гериатрии. В рамках проекта в республике открыты два гериатрических отделения: на 30 коек на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и на 40 коек в составе больницы РЖД. На сегодняшний день на базе медицинских организаций амбулаторно-поликлинического типа функционирует 31 гериатрический кабинет. Для оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» обучено 63 врача и 22 медицинские сестры.За 9 месяцев 2017 года на гериатрических койках пролечено 845 пациентов, преимущественно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения. Всем пациентам проведена комплексная гериатрическая оценка.Реализация проекта по развитию гериатрии «Территория заботы» в настоящее время продолжается. Основная цель - это создание трехуровневой системы оказания гериатрической помощи, что будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи людям пожилого возраста. В целом, проект направлен на создание единой системы долговременной медицинской помощи за счет преемственности ведения пациента органами здравоохранения и социальной защиты.