Что дарить или не дарить учителям?

Вот меня спросили. Я учитель. Когда учитель пишет про подарки на День учителя, это выходит нехорошо – прямо как виш-лист: желаю, мол, седло большое, ковер и телевизор. Может, лучше попробовать как родитель школьников с 18-летним стажем непрерывного хождения на родительские собрания? Или лучше коллег опросить?Однако, с какой стороны ни возьмись глядеть на этот праздник, хоть с учительской, хоть с родительской, хоть даже с ученической – всегда выходят два варианта: с любовью и без любви. Когда учителя не любят детей, а дети учителей, праздник – это имитация праздника. Подарки – имитация радости и любви. Демонстрация всего того, что заменяет любовь и благодарность. Чем ее заменить? Деньгами? Бытовыми электроприборами? Дорогими букетами? Да ничемОттого так натянуто-гадок этот день в школах, где никто никого не любит. Оттого дети шарахаются в шоке от учителей: одна шваркнула на пол дорогой торт из элитной кондитерской, когда узнала, что коллеге подарили конверт с деньгами, другая стала сводить счеты с детьми тех родителей, которые по каким-то причинам ничего не подарили, третья устраивает родительскому комитету скандал за то, что подарили вазу, а не то, что просила, четвертая при третьеклассниках отказалась брать дорогой подарок, потому что обиделась на родительский комитет (истории все реальные, рассказаны знакомыми родителями). Оттого так похожи эти подарки на взятки, а сами праздничные традиции – хоть ко Дню учителя, хоть к 8 марта, хоть к окончанию школы – на банальное вымогательство. И единственный вопрос, на который надо серьезно отвечать – это не «Что подарить Мариванне ко Дню учителя?», а «надо ли моему ребенку учиться в этой школе?».«Когда у моих детей в школе на родительском собрании задают этот сакраментальный вопрос: что дарить учителям, по сколько сбрасываться? — я каждый раз думаю: а как же мы в физматшколе без этого обходимся?» — спрашивает учительница английского. А вот как (это ее коллега из той же школы, словесник): «У нас всегда дети делают концерт для учителей и рисуют газеты-поздравления от классов, они потом висят все вместе в холле 1 этажа, входишь в школу и видишь цветы, фотографии, разноцветье, — даже если твои не расстарались нарисовать, все равно настроение поднимается».Этот вариант гораздо веселее. Когда есть любовь – не надо конвертов с деньгами. Неравнодушие не надо измерять денежным эквивалентом и престижностью кондитерской (кстати, торты не все едят, некоторых людей вообще тошнит от сладкого, особенно на голодный желудок). Цветочек с надписью «Училке ботаники с ненавистью к цветочкам» (вариант подсказан учителем биологии) – это неравнодушие. «Тогда, даже если это конфеты, я буду помнить, что не зря работаю», — уверяет наш биолог. С ним не очень согласны трепетные педагоги, которые могут обидеться не за себя даже, а за ботанику. Подарок не должен быть бессмысленным и беспощадным, продолжает биолог: «Дорогие и неудобные часы намного хуже пачки хорошего кофе, хотя и намного дороже. Цена абсолютно не имеет значенияЕсли дети любят учителей, а учителя детей – родители вообще могут не включаться в процесс. Ну или только в том случае, если тоже кого-то любят и хотят порадовать. И тогда появляются чудесные вещи – смешные шаржи, куклы с учительскими лицами, домашнее мыло (сварено с любовью) и варенье (с ней же). Тогда появляются школьные газеты с интервью, взятыми у учителей: «Дети бегали по школе с серьезными лицами, с блокнотами и фотоаппаратами. Играли в журналистов. Тема интервью:» Как вы пришли работать в школу, какие ваши ожидания подтвердились, какие — нет?» Потом настоящая верстка, и настоящая газета, только в одном экземпляре. Учителя были в восторге», — рассказывает учитель вальдорфской школы. Тогда появляются капустники. Тогда ученики пекут учителям яблочные розочки и устраивают «День дублера»: ученики сами ведут уроки, а учителя… гм, учителя заполняют бумажки, на которые все время не хватало времени.«Мне подарили книжку с фотографиями с занятий, которые родители сделали в течение года. Это было безумно приятно. Цветочки я очень люблю всегда. Мы их потом рисуем», — руководитель художественной студии.«Меня до слез растрогал видео клип прошлого года: моя французская группа с родителями сходили в студию телевидения и записали песню на французском языке с обалденным видео- рядом, родители помогли им составить пленку, сделать смешные титры….невероятно получилось. Сейчас мой 8 класс вместе с родителями уже третью неделю всем учителям делают вазы — декупаж. В прошлом году пекли всем кексы, до этого варили всем мыло… Я знаю, что учителям очень нравится», — учитель литературы.«Мне как-то раз подарили отличный шарж на меня самого. До сих пор храню и радуюсь», — учитель истории.«Мне как-то подарили на день рождения шарж на меня — в окружении всех моих студентов. Самый был трогательный подарок», — вузовский преподаватель.«Мне сегодня подарили мед в небольшой баночке, в другой самодельное яблочное варенье и иван-чай, все в полотняном мешочке, очень мне это приятно», — учитель музыки.А лучше всего сказала одна мама, которая и учитель тоже: «Дарить подарки тоже должно быть в кайф. Тогда, наверное, и получать будет приятно. А как учитель, честно говоря, всегда как-то смущаюсь. Хочется, чтобы эта «торжественная часть» уже скорее закончилась».Любовь сама находит себе выражение – будь то концерт в музыкальной школе или немудрящая песенка, разученная учениками коррекционной школы, капустник или газета, торжественный обед, приготовленный детскими руками, или старательно продуманный День дублера, альбом фотографий или нарисованная картинка. Или в кои-то веки дружно всеми вовремя сданное сочинение. Это любовь – и она узнается в варенье и печенье, в ленточках и пластилиновых поделках, в стихах и букетах, в развешанных по учительской бумажным листьям и фонарикам.А когда любви нет, ее не сымитировать и не восполнить, и День учителя – об этом тоже. О любви и суррогатах любви, и если хочешь что-то понять про школу – то вот пожалуйста, сразу все понятно.Автор: Ирина Лукьянова