«На земле, мне близкой и любимой»

Вадима Мадиярова в районе, наверное, знают все. Он член Союза фотохудожников РБ (с 2004 года), член Союза фотохудожников РФ (с 2010 года), лауреат премии имени Яныша Ялкайна (2012 год) и лауреат премии имени Первого председателя Союза фотохудожников России Андрея Ивановича Баскакова (2017). Недавно он побывал в гостях в нашей редакции, и нам удалось побеседовать с ним.
— Вадим Алексеевич, недавно Вы отметили свой полувековой юбилей. За это время Вы смогли стать известным фотографом, проделав путь — от простого фотолюбителя до фотохудожника. А кто вдохновил или что вдохновило Вас на это дело? Когда впервые взяли в руки фотоаппарат?
Через некоторое время мои родители подарили мне фотоаппарат Смена‑8М (он до сих пор хранится у меня). Первые работы — это фотографии моих бабушек, тёток, сестёр и друзей. Сейчас эти наивные, иногда размытые фотографии фактически являются единственным источником визуальной информации о прошлом.
Через некоторое время Виталий Садыкович уехал на север. В дальнейшем фотокружок начал вести Александр Викторович Садовский.
Ещё одним вдохновителем на фотодело был Дмитрий Камильянов. Он каждые 4 года приезжал к нам из Перми. Родом он был из деревни Иликово. Судьба у Дмитрия была непростой. Будучи сиротой, он в детстве часто голодал. Однажды Дмитрий украл несколько пригоршней зерна, за это его осудили и отправили в специальную коммуну при одном из заводов города Перми. Отработав свой срок, Дмитрий решил остаться работать на том же заводе — в родной деревне его никто не ждал. Вскоре встретился с такой же марийкой с нашего района. Молодые люди поженились и вырастили двоих детей.
Дмитрий, хоть и работал простым рабочим на заводе, был настоящей творческой личностью, он научил меня видеть вещи и явления, как-то по-другому. После его последнего визита у меня уже не осталось никаких сомнений, я твердо решил стать фотографом.
Дмитрий сам не был фотографом. Он работал на заводе жестянщиком, но часто посещал заводской или городской фотоклуб. Помню, как сейчас: идет он по деревне — на одном плече висит фотоаппарат «Зорький‑4», а на другом — самодельная русская гармонь. По его словам, он эту гармонь, так же как и скрипку, сделал своими руками. Дмитрий и на скрипке играл неплохо. Так вот и ходил он по деревне, играя на гармошке и распевая песни на разных языках (марийском, татарском, удмуртском). Кто выглянет из окошка или встретит на дороге — всех фотографировал. Не стесняясь он заходил в любой понравившийся двор, дом и делал увлекательные снимки. Уже в то время он фотографировал священные рощи и места народа мари, расспрашивал у бабушек про эти места и всё записывал в отдельный блокнот. Помню, как однажды одел на бабушку старинную самотканую одежду и сфотографировал возле священного родового дерева. После этого он все фотографии печатал и отправлял по почте к нам. Фотографии нередко приходили целыми пачками…
После окончания школы я поступил в учебно-производственный комбинат по специальности фотограф. Но закончить ее не успел, так как меня призвали в армию. Служба моя проходила в пограничных войсках — на заставе в Западном зарубежье. Там узнали о моём увлечении, и замполит специально для меня купил фотоаппарат. Так я стал фотографировать все мероприятия на заставе. Даже когда шел в дозор, всегда брал с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть природу и т. д. После службы вернулся в УПК. После окончания учебы по распределению меня направили на Нефтекамскую фабрику фоторабот — Мишкинский РПУ БОН фотографом. Но там проработал недолго. В молодые годы захотелось немного романтики. Я устроился в Нефтекамское управление буровых работ. Сейчас работаю в Когалымском филиале буровой компании «Евразия» ведущим инженером-руководителем группы по буровым растворам центральной технологической службы.
Следующий период моего увлечения фотоделом наступил много лет спустя — когда я понял, что часто общаюсь с интересными и неординарными личностями, которые неминуемо должны войти в историю. Я понял, что многое надо фиксировать. И стал снимать события, происходившие вокруг, встречи, людей. Позже я стал показывать свои работы знакомому фотохудожнику Вячеславу Бойкову. Он их анализировал, разбирал и выставлял оценки. Я показывал ему сотни фотографий, а он из них выбирал одну или две. Эти фотографии стал складывать в отдельную папку и долго размышлял над ними. Вячеслав Георгиевич тогда работал фотографом в АГФА-центре в Уфе. Признаться, я тогда и не ожидал, что он будет хвалить мои работы, я просто учился у него, слушая его наставления. И мне нравилось учиться. Я шел за ним, советовался, спрашивал, и считаю его одним из главных своих учителей.
— А когда прошла Ваша первая фотовыставка?
— А какая фоторабота Вам дороже всего?
— Мы слышали, что 6 октября в Нефтекамске открывается Ваша персональная юбилейная фотовыставка. Сколько там будет выставлено работ?
— А что Вы посоветуете молодым фотолюбителям, решившим продолжить Ваш путь?
— Спасибо за беседу. Мы надеемся, что мишкинцы поддержат Вас и с удовольствием посетят Вашу юбилейную фотовыставку.