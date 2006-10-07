«На земле, мне близкой и любимой»

— В 4 классе нашим классным руководителем стал Виталий Садыкович Бикмурзин. Он вел в школе фотокружок и, конечно, многие в классе стали заниматься у него фотоделом. Я наблюдал, как Виталий Садыкович снимает все мероприятия, проходившие в школе, и нередко представлял себя на его месте. После этого он закрывался на время в таинственной комнате — фотолаборатории. Хотя комнату эту трудно было назвать лабораторией. Она представляла собой фанерную комнатку в одном из классных кабинетов. Мне тогда было ужасно интересно, что же там скрывается. Поэтому с большим удовольствием записался на этот фотокружок. Так вот и начал заниматься фотоделом.



Через некоторое время мои родители подарили мне фотоаппарат Смена‑8М (он до сих пор хранится у меня). Первые работы — это фотографии моих бабушек, тёток, сестёр и друзей. Сейчас эти наивные, иногда размытые фотографии фактически являются единственным источником визуальной информации о прошлом.



Через некоторое время Виталий Садыкович уехал на север. В дальнейшем фотокружок начал вести Александр Викторович Садовский.



Ещё одним вдохновителем на фотодело был Дмитрий Камильянов. Он каждые 4 года приезжал к нам из Перми. Родом он был из деревни Иликово. Судьба у Дмитрия была непростой. Будучи сиротой, он в детстве часто голодал. Однажды Дмитрий украл несколько пригоршней зерна, за это его осудили и отправили в специальную коммуну при одном из заводов города Перми. Отработав свой срок, Дмитрий решил остаться работать на том же заводе — в родной деревне его никто не ждал. Вскоре встретился с такой же марийкой с нашего района. Молодые люди поженились и вырастили двоих детей.



Дмитрий, хоть и работал простым рабочим на заводе, был настоящей творческой личностью, он научил меня видеть вещи и явления, как-то по-другому. После его последнего визита у меня уже не осталось никаких сомнений, я твердо решил стать фотографом.



Дмитрий сам не был фотографом. Он работал на заводе жестянщиком, но часто посещал заводской или городской фотоклуб. Помню, как сейчас: идет он по деревне — на одном плече висит фотоаппарат «Зорький‑4», а на другом — самодельная русская гармонь. По его словам, он эту гармонь, так же как и скрипку, сделал своими руками. Дмитрий и на скрипке играл неплохо. Так вот и ходил он по деревне, играя на гармошке и распевая песни на разных языках (марийском, татарском, удмуртском). Кто выглянет из окошка или встретит на дороге — всех фотографировал. Не стесняясь он заходил в любой понравившийся двор, дом и делал увлекательные снимки. Уже в то время он фотографировал священные рощи и места народа мари, расспрашивал у бабушек про эти места и всё записывал в отдельный блокнот. Помню, как однажды одел на бабушку старинную самотканую одежду и сфотографировал возле священного родового дерева. После этого он все фотографии печатал и отправлял по почте к нам. Фотографии нередко приходили целыми пачками…



После окончания школы я поступил в учебно-производственный комбинат по специальности фотограф. Но закончить ее не успел, так как меня призвали в армию. Служба моя проходила в пограничных войсках — на заставе в Западном зарубежье. Там узнали о моём увлечении, и замполит специально для меня купил фотоаппарат. Так я стал фотографировать все мероприятия на заставе. Даже когда шел в дозор, всегда брал с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть природу и т. д. После службы вернулся в УПК. После окончания учебы по распределению меня направили на Нефтекамскую фабрику фоторабот — Мишкинский РПУ БОН фотографом. Но там проработал недолго. В молодые годы захотелось немного романтики. Я устроился в Нефтекамское управление буровых работ. Сейчас работаю в Когалымском филиале буровой компании «Евразия» ведущим инженером-руководителем группы по буровым растворам центральной технологической службы.



Следующий период моего увлечения фотоделом наступил много лет спустя — когда я понял, что часто общаюсь с интересными и неординарными личностями, которые неминуемо должны войти в историю. Я понял, что многое надо фиксировать. И стал снимать события, происходившие вокруг, встречи, людей. Позже я стал показывать свои работы знакомому фотохудожнику Вячеславу Бойкову. Он их анализировал, разбирал и выставлял оценки. Я показывал ему сотни фотографий, а он из них выбирал одну или две. Эти фотографии стал складывать в отдельную папку и долго размышлял над ними. Вячеслав Георгиевич тогда работал фотографом в АГФА-центре в Уфе. Признаться, я тогда и не ожидал, что он будет хвалить мои работы, я просто учился у него, слушая его наставления. И мне нравилось учиться. Я шел за ним, советовался, спрашивал, и считаю его одним из главных своих учителей.

— Первая моя фотовыставка проходила в кинотеатре «Мир» села Мишкино в 2003 году. Фотографии висели на витрине здания. Сейчас мне она, конечно, кажется наивной. Фотовыставка открылась в ноябре, в день подписчика и называлась «На земле, мне близкой и любимой».

— Они мне все дороги. Каждый снимок имеет свою уникальную историю.

— Экспозиция выставки будет состоять из двух частей. Первая часть — это лучшие работы, собранные и оформленные по художественному стилю. Называется она «На земле, мне близкой и любимой». Например, туда вошли серии работ «Окно моего детства», фотографии из серии «Бирь» и другие. Во второй части будет проект «Концептуальный футуризм». Концепция выставки принадлежит художнику Георгию Калитову. Здесь будут представлены фотографии с изображением людей разного возраста и профессий, предметы быта древних марийцев — арт-объекты в виде древних булавок, шила и т. д. С Георгием мы создали два проекта. Первый опыт-презентация фотовыставок и видеофильма в рамках этнокультурного проекта «Кандра» был реализован в соавторстве с кинематографистом России Андреем Аликовым. Меня очень интересует этническая тема — история и происхождение марийского народа, наше отличие от остальных народностей и т. п. Например, мы не отвечаем на вопрос «Могла ли быть рунопись у древних марийцев?» Мы в своих работах задаем этот вопрос и даём возможность специалистам ответить на него. Когда я погрузился в эту тему, для меня открылось море возможностей, интересных вещей и фактов: исторических, культурологических, народно-бытовых и многих других. Современный вид искусства необходимо активизировать — показать некоторые аспекты, быт народа с другой стороны. Недавно зародилась еще одна идея — провести Дебархадер. Думаю, должно получиться.

— Молодым начинающим фотолюбителям рекомендую участвовать в фотоконкурсах разных уровней. Чем больше, тем лучше. Через такие конкурсы можно узнать свой уровень профессионализма и учиться у других мастеров этого дела.

Беседовал В. Камилянов

Вадима Мадиярова в районе, наверное, знают все. Он член Союза фотохудожников РБ (с 2004 года), член Союза фотохудожников РФ (с 2010 года), лауреат премии имени Яныша Ялкайна (2012 год) и лауреат премии имени Первого председателя Союза фотохудожников России Андрея Ивановича Баскакова (2017). Недавно он побывал в гостях в нашей редакции, и нам удалось побеседовать с ним.