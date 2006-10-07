Артисты Мишкинского района выступили на Межрегиональном фестивале самодеятельных исполнителей марийской музыки

А. Григорьева

Среди участников фестиваля из Республики Марий Эл, Удмуртии, Кировской области и других регионов были представители Мишкинского района РБ. Именитые гармонисты нашего региона Ю. Иликаев, В. Хамитов, О. Шаймарданов, Ю. Сайсанов, вокальный ансамбль «МуроЭм» представили свои концертные номера. Вначале состоялась жеребьевка, конкурсанты распределились по очередности выступления. Открыл концертную программу гармонист, тальянист Юрий Иликаев. Он сыграл марийские народные наигрыши мишкинской стороны. Когда он начал играть знаменитую «Веревочку», никто не смог усидеть на месте, все пустились в пляс. Другой талантливый баянист Владимир Хамитов выступал под номером семь. Вначале он сыграл старинную народную мелодию, затем плавно перешел на более веселую «Калтаса», завершил свое выступление «Тывыр- дыком». Олег Шаймарданов из Чураево затронул в своем репертуаре народный фольклор — представил зрителям позабытые старинные мелодии Баймурзинской стороны. Уроженец деревни Сосновка, житель города Екатеринбурга Юрий Сайсанов выступил в дуэте с баянистом из Краснокамского района Сергеем Зайнетдиновым. Под бурные аплодисменты зрителей они исполнили марийские народные наигрыши.Во второй части под аккомпанимент А. Ибулаева выступили наши вокалисты. Ансамбль женщин исполнил старинную марийскую народную песню «Уна сий», продемонстрировали эпизод из фольклорного праздника мари «Маска пайрем». Все участники получили дипломы об участии, а наши певуньи — диплом зрительских симпатий.