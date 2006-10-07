Представители Мишкинского района приняли участие в съезде финно-угорских народов России

С. Александров, делегат съезда

Тема съезда — «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». Его участниками стали 204 делегата и 32 гостя из 43 регионов страны, а также представители федеральных и региональных органов власти.Марийскую диаспору Республики Башкортостан представили 5 делегатов: руководитель делегации, член Всемарийского совета, председатель региональной марийской национальной культурной автономии, член совета ассоциации финно-угорских народов РФ, Полномочный представитель Республики Марий Эл в Республике Башкортостан, кандидат философских наук Павел Бикмурзин; председатель общественной марийской национальной культурной автономии «Эрвел Мари» Янаульского района, заместитель председателя Всемарийского совета «Мэр Канаш», директор ОО «Ужара» Александр Гайсин; доктор философских наук, профессор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Оксана Иванова; начальник отдела кадровой работы администрации МР Калтасинский район, доктор философии по уральским языкам Инна Тимиряева; председатель Совета МР Мишкинский район, начальник МКУ Отдел образования села Мишкино Сергей Александров.В первый день работы съезда прошла пленарная часть, где был сделан отчетный доклад о проделанной работе председателем Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно- угорских народов Российских Федераций» П. Тултаевым, отчитались мандатная и ревизионная комиссии. Затем выступили представители региональных отделений Ассоциации на языках финно- угорских народов России (с синхронным переводом).На второй день была запланирована работа по четырем секциям: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», «Экология. Здоровье нации» и «СМИ. Информационные технологии», а также круглые столы на тему: «Молодежь: гражданственность, патриотизм, традиции», «Социальное партнерство. Бизнес».В третий день руководители секций рассказывали о проделанной работе, а также после бурных обсуждений приняли итоговой документ Съезда — резолюцию VI съезда Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Делегатами Съезда было внесено частичное изменение в Устав Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». В числе рекомендаций секции «Язык. Образование. Наука» — добиваться представления языков всех финно-угорских народов как равноправных в сети Интернет, способствовать использованию информационных технологий для сохранения, развития и пропаганды языков, традиционных национальных культур, содействовать разработке и принятию целевой программы подготовки национальных кадров для сфер образования, культуры и СМИ, способствовать созданию электронных ресурсов по финно-угорским проектам, интерактивному и дистанционному изучению языков в различных формах.На съезде прозвучало много предложений. Участники секции «Экология. Здоровье нации» призвали продолжить научные исследования состояния здоровья населения в регионах, влияния на него факторов окружающей среды, а также разработку проблем семьи, материнства и детства, способствовать укреплению кадрового потенциала и материально-технической базы сельского здравоохранения.Секция «СМИ. Информационные технологии» предложила оказывать содействие в подготовке, издании национальных журналов и газет, сборников документов и материалов по истории, этнографии, фольклору финно-угорских и самодийских народов России, способствовать увеличению эфирного времени на финно-угорских языках на сетке вещания региональных телерадиокомпаний, содействовать организации медиафорумов и обучающих семинаров по межэтнической журналистике в финно-угорских регионах Российской Федерации.Участники круглого стола «Молодёжь: гражданственность, патриотизм, традиции» предложили содействовать созданию финно-угорского молодёжного Совета, вовлекать финно-угорские молодёжные организации в реализацию региональных программ подготовки управленческих кадров и формирование управленческого резерва, содействовать организации научных исследований студентов и молодых учёных по финно-угорской тематике.Круглый стол «Социальное партнёрство. Бизнес» внёс в резолюцию рекомендации — поддерживать бизнес-проекты и законодательные инициативы, направленные на сохранение и развитие традиционных промыслов и ремёсел финно-угорских народов, оказывать содействие предпринимателям по созданию рабочих мест в финно-угорских сельских поселениях, поддерживать практику проведения обучающих семинаров для молодых предпринимателей.Организаторы не забыли и о культурной стороне мероприятия. Делегаты посетили финно-угорский этнокультурный парк, раскрывающий этнокультурный колорит в привязке к фактам истории коми и других финно-угорских народов, ледовое шоу «Волшебная сказка Пармы», выставки народных художественных промыслов и ремесел финно-угорских народов России, концерт Государственного ансамбля песни и пляски Республики Коми «Асъя кыа», экскурсии по городу Сыктывкар.