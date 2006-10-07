Единороссы Мишкинского района приняли участие в учебном семинаре

Х. Бабичев

Здесь собрались представители 12 районов и двух городов республики.Из нашего района в семинаре приняли участие 22 человека, в числе которых присутствовали секретарь местного отделения Мишкинского района Т. Коледина, руководитель местного исполкома МО Х. Бабичев, руководитель фракции от партии «Единая Россия» в Совете МР Мишкинский район РБ И. Абзалтдинов и секретари первичных отделений.В работе семинара приняли участие и выступили председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан К. Толкачев, советник департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» А. Долганов.Темы «Об организации работы местных и первичных отделений партии в Республике Башкортостан», «О проектной деятельности первичных отделений» осветили руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Р. Гизатуллин, заместитель секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Э. Саитбаталов.В завершение первой части учебы состоялись награждения активистов движения партии «Единая Россия». Среди них и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» «Кайраковское» Ю. Якитова. От всей души поздравляем ее с высокой наградой!После перерыва участники семинара разошлись по практическим площадкам, где прошли лекция с элементами тренинга и обучающий семинар для руководителей фракций органов местного самоуправления секретарей Советов муниципальных районов. На третьей площадке депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Б. Юмадилов принимал граждан Краснокамского района.