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    Единороссы Мишкинского района приняли участие в учебном семинаре

    slavin Вчера, 14:31134Общество
    Единороссы Мишкинского района приняли участие в учебном семинаре
    29 сентября в селе Николо-Березовка Краснокамского района состоялся учебный семинар секретарей первичных отделений партии «Единая Россия»

    Здесь собрались представители 12 районов и двух городов республики.

    Из нашего района в семинаре приняли участие 22 человека, в числе которых присутствовали секретарь местного отделения Мишкинского района Т. Коледина, руководитель местного исполкома МО Х. Бабичев, руководитель фракции от партии «Единая Россия» в Совете МР Мишкинский район РБ И. Абзалтдинов и секретари первичных отделений.

    В работе семинара приняли участие и выступили председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан К. Толкачев, советник департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» А. Долганов.

    Темы «Об организации работы местных и первичных отделений партии в Республике Башкортостан», «О проектной деятельности первичных отделений» осветили руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Р. Гизатуллин, заместитель секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Э. Саитбаталов.

    В завершение первой части учебы состоялись награждения активистов движения партии «Единая Россия». Среди них и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» «Кайраковское» Ю. Якитова. От всей души поздравляем ее с высокой наградой!

    После перерыва участники семинара разошлись по практическим площадкам, где прошли лекция с элементами тренинга и обучающий семинар для руководителей фракций органов местного самоуправления секретарей Советов муниципальных районов. На третьей площадке депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Б. Юмадилов принимал граждан Краснокамского района.
    Х. Бабичев
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