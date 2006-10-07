Единороссы Мишкинского района приняли участие в учебном семинаре

Здесь собрались представители 12 районов и двух городов республики.
Из нашего района в семинаре приняли участие 22 человека, в числе которых присутствовали секретарь местного отделения Мишкинского района Т. Коледина, руководитель местного исполкома МО Х. Бабичев, руководитель фракции от партии «Единая Россия» в Совете МР Мишкинский район РБ И. Абзалтдинов и секретари первичных отделений.
В работе семинара приняли участие и выступили председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан К. Толкачев, советник департамента по работе в Приволжском и Уральском федеральных округах центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» А. Долганов.
Темы «Об организации работы местных и первичных отделений партии в Республике Башкортостан», «О проектной деятельности первичных отделений» осветили руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Р. Гизатуллин, заместитель секретаря Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» Э. Саитбаталов.
В завершение первой части учебы состоялись награждения активистов движения партии «Единая Россия». Среди них и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» «Кайраковское» Ю. Якитова. От всей души поздравляем ее с высокой наградой!
После перерыва участники семинара разошлись по практическим площадкам, где прошли лекция с элементами тренинга и обучающий семинар для руководителей фракций органов местного самоуправления секретарей Советов муниципальных районов. На третьей площадке депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Б. Юмадилов принимал граждан Краснокамского района.