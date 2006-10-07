В Мишкинском районе прошла конференция местного отделения «Конгресса татар Республики Башкортостан»

И. Шакуров

В ней приняли участие 46 делегатов со всего района.С приветствием к делегатам конференции обратились заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район Л. Александрова, заместитель председателя совета отделения РОО «Собор русских Башкортостана» в МР Мишкинский район Ю. Балахнина, главный специалист филиала ГБУ Дом дружбы народов РБ — марийского историко-культурного центра А. Ибулаев, председатель Курултая башкир района М. Нурисламов. Все они отметили значимость данного мероприятия, пожелали плодотворной и успешной работы, а также подчеркнули, что главное наше богатство — это мир, согласие, толерантность и дружба народов.С отчетным докладом перед делегатами выступила председатель МО РОО «Конгресс татар» Р. Гильмутдинова, подробно рассказав обо всех мероприятиях, которые проводились действующим составом с 2011 года. Мероприятий проведено немало: литературно-тематические вечера, конкурсы чтецов, национальные праздники (“Каз өмәсе”, “Нәүрүз”, и т. д.), ежегодные “Дни татарского языка, культуры и религии” с приглашением выдающихся писателей, религиозных деятелей, артистов. На районных мероприятиях Конгресс представлял татарский национальный двор. В данных мероприятиях активно участвовали работники культуры, библиотекари, учителя и учащиеся школ района, имамы деревень. Большую финансовую помощь при проведении мероприятий оказывает депутат Совета муниципального района, предприниматель А. Фатхинуров.В докладе также были озвучены и проблемы: в библиотеках не хватает татарской литературы, не приобретаются новые издания татарских авторов, уровень подпис- ки на периодическую печать на родном языке оставляет желать лучшего, дети мало общаются на родном языке, что приводит к его исчезновению.За активное участие в работе и большой вклад в дело сохранения языка, культуры, обычаев татарского народа активистам движения конгресса татар были вручены благодарственные письма.В прениях выступили председатель Курултая башкир муниципального района Мишкинский район М. Нурисламов, отметивший, что башкиры и татары — это два родственных народа, у которых одна религия, общие обычаи и традиции, праздники и песни, поэтому большинстсво мероприятий проводятся совместно. Он призвал Конгресс татар и в дальнейшем работать вместе, сообща.Имам-мухтасиб района Рафаил хазрат Юсупов отметил, что необходимо больше обращать внимание на соблюдение заповедей религии, нравственное воспитание детей и молодежи, об актуальности активизации работы с населением, педагогическими коллективами и организациями.Ветеран труда С. Андерзянов в своем выступлении дал положительную оценку работе Конгресса, новому составу пожелал активизировать работу по популяризации среди населения изучение жизни знаменитостей — выходцев из нашего района. Так, в музее Героя Советского Союза Гзи Загитова необходимо проводить больше мероприятий с привлечением средств массовой информации, представителей Союза писателей и на его примере вести патриотическое воспитание подрастающего поколения.Депутат Совета МР Мишкинский район А. Фатхинуров подчеркнул значимость работы организации с сельскими поселениями, предложил организовать выездные встречи-концерты между деревнями, больше уделять внимания своим местным талантам.Ф. Сабирова поделилась своей давней мечтой — создать женский клуб “Агинәйләр клубы”.Итогом конференции стало избрание нового состава МО РОО “Конгресс татар”. Председателем единогласно был избран И. Шакуров. Он поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие, заверил, что новый состав будет работать, прилагая все свои силы, знания и старания для выполнения решений принятой резолюции. Ильгиз Сахилович отметил, что наряду с задачей по развитию, распространению среди населения языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа, также перед Конгрессом татар стоит задача по сохранению и укреплению дружбы между народами, а также недопущение экстремизма и межнациональных, межконфессиональных конфликтов.