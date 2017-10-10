Рустэм Хамитов пообещал провести показательные жёсткие наказания в связи со вспышкой вируса в Башкирии

Я это дело просто так не оставлю, потому что это, ещё раз повторяю, чья-то недоработка. У каждой такой ситуации есть «автор». Этих «авторов» найдём и накажем. Накажем показательно», - заявил Хамитов.По его словам, это нужно для всех фермеров и руководителей хозяйств. «Шутка ли – из-за одного беспечного человека два населённых пункта в полном объеме и часть ещё одного населённого пункта вынуждены сейчас нести такие потери. Нарушена нормальная жизнь людей, планы, экономические показатели домовых хозяйств», - сообщил глава Башкирии.Напомним, ущерб от ликвидации зараженного скота в трех деревнях Туймазинского района был оценен в 35-40 млн рублей – всего будет уничтожено около 1000 голов.