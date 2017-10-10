Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Рустэм Хамитов пообещал провести показательные жёсткие наказания в связи со вспышкой вируса в Башкирии

    slavin 10-10-2017, 09:08158Общество
    Рустэм Хамитов пообещал провести показательные жёсткие наказания в связи со вспышкой вируса в Башкирии Фото: UfaTime.ru
    Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал «жёстко наказать» того, кто виноват в заносе вируса ящура на территорию республики, а также сделать «соответствующие выводы» по всем должностным лицам.«

    Я это дело просто так не оставлю, потому что это, ещё раз повторяю, чья-то недоработка. У каждой такой ситуации есть «автор». Этих «авторов» найдём и накажем. Накажем показательно», - заявил Хамитов.

    По его словам, это нужно для всех фермеров и руководителей хозяйств. «Шутка ли – из-за одного беспечного человека два населённых пункта в полном объеме и часть ещё одного населённого пункта вынуждены сейчас нести такие потери. Нарушена нормальная жизнь людей, планы, экономические показатели домовых хозяйств», - сообщил глава Башкирии.

    Напомним, ущерб от ликвидации зараженного скота в трех деревнях Туймазинского района был оценен в 35-40 млн рублей – всего будет уничтожено около 1000 голов.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus