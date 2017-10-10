Артист из Мишкинского района занял второе место на фестивале башкирской песни

Марий Конар

География участников в этом году расширилась. За Гран-при фестиваля боролись представители Аскинского, Благоварского, Дюртюлинского, Чишминского, Кармаскалинского, Мишкинского, Ишимбайского, Чекмагушевского, Краснокамского, Давлекановского, Буздякского, Миякинского, Зианчуринского, Татышлинского, Караидельского, Ермекеевского районов, городов Уфа, Агидель и Ишимбай.Наш район представил директор Большешадинского СДК Ильфак Арсланов. Артист исполнил композицию на татарском языке «На родной стороне». Своим пронзительным и звонким голосом Ильфак Латипович донёс до сердец зрителей чувственный текст песни и невероятно красивую мелодию. Аккомпанировал артисту заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Нагим Бабичев.Поздравляем Ильфака Арсланова со вторым местом в номинации «Сольное исполнение» и желаем больших творческих успехов!