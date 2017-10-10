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    В Мишкинском районе в рамках «Реальных дел» отремонтировали спортзал в деревне Баймурзино

    slavin 10-10-2017, 09:50147Общество
    В Мишкинском районе в рамках «Реальных дел» отремонтировали спортзал в деревне Баймурзино
    6 октября 2017 года в МБОУ СОШ деревни Баймурзино состоялось торжественное открытие спортивного зала, который был отремонтирован и благоустроен в рамках регионального проекта «Реальные дела» Всероссийской политической партии «Единая Россия».

    Уже не первый год данный проект помогает нашей школе в благоустройстве зданий. Недавно обновили спортивный зал: заменили крышу и полы. Особенно рады этому сами учащиеся. Ведь многие из них занимаются различными видами спорта. Приятные, теплые слова прозвучали из уст гостей из райцентра С. Александрова, Т. Колединой, Х. Бабичева и главы сельского поселения Б. Байбулатова. Директор ДЮСШ Н. Зайнетдинов, приехавший поздравить ребят с этим событием, отметил, что баймурзинская школа — одна из базовых школ района, где работа со спортивно одаренными детьми поставлена на высоком уровне. А ребята с удовольствием пробежались по спортзалу, показав свое мастерство на эстафете. Присутствующих не оставили равнодушными азарт, пыл и стремление к победе соревнующихся. В очень живых, захватывающих состязаниях ни одна из команд не желала отдавать первенство сопернику… Победила дружба!

    Мы благодарны проекту «Реальные дела» за предоставленную нашим детям возможность расти и развиваться, учиться и стремиться к новым победам.
    О. Аптыкаева, заместитель директора по УВР
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