В Мишкинском районе в рамках «Реальных дел» отремонтировали спортзал в деревне Баймурзино

О. Аптыкаева, заместитель директора по УВР

Уже не первый год данный проект помогает нашей школе в благоустройстве зданий. Недавно обновили спортивный зал: заменили крышу и полы. Особенно рады этому сами учащиеся. Ведь многие из них занимаются различными видами спорта. Приятные, теплые слова прозвучали из уст гостей из райцентра С. Александрова, Т. Колединой, Х. Бабичева и главы сельского поселения Б. Байбулатова. Директор ДЮСШ Н. Зайнетдинов, приехавший поздравить ребят с этим событием, отметил, что баймурзинская школа — одна из базовых школ района, где работа со спортивно одаренными детьми поставлена на высоком уровне. А ребята с удовольствием пробежались по спортзалу, показав свое мастерство на эстафете. Присутствующих не оставили равнодушными азарт, пыл и стремление к победе соревнующихся. В очень живых, захватывающих состязаниях ни одна из команд не желала отдавать первенство сопернику… Победила дружба!Мы благодарны проекту «Реальные дела» за предоставленную нашим детям возможность расти и развиваться, учиться и стремиться к новым победам.