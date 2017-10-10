Народный ансамбль из Мишкинского района принял участие в фестивале художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения

Марий Конар

Наш район представил народный ансамбль «Ужара» Чебыковского СДК. Коллектив, которым руководит Тося Байгазова, в августе завоевал Гран-при на зональном этапе конкурса, тем самым обеспечив себе путёвку в финал. На этот раз певуньи исполнили частушки «Шады вуд воктен». Аккомпанировали звонким голосам Юрий Иликаев (тальянка) и Дмитрий Шамыков (барабан). Зал и авторитетное жюри приняли наших исполнителей очень радушно, о чём красноречиво говорили громкие аплодисменты и диплом за первое место в номинации «Частушки».