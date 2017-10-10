Хозяин деревни

В. Кондогин

Наша районная газета «Дружба» не раз писала, как растет и хорошеет с каждым годом деревня Елышево. Сто с небольшим дворов да чуть больше пятисот жителей населяют этот дивный уголок земли, расположенный на берегу небольшой речушки.— Главное наше богатство — это люди, — так началась наша беседа со старостой деревни Елышево Германом Имановым, который добрый десяток лет руководит этой деревней.— Трудно?— Да, очень. Приходилось вести экономические подсчеты, учить людей, учиться самому. Главное, необходимо вложить в умы и головы сельчан, что благоустройство деревни надо начинать с благоустройства собственной души. Свою работу с селом мы начали с общего собрания, где создали инициативную группу. Она разработала план первичных мероприятий — субботников по благоустройству территорий. Не все сразу получалось. Привычка жить собственным укладом еще некоторое время тормозила всех нас: типа, убрался у себя и достаточно. Необходимость четкого плана, чувство коллективизма и взаимной ответственности сдвинуло дело с мертвой точки. И, как говорил видный в прошлом политик, процесс пошел. И процесс, не только пошел, можно сказать, побежал. С любым человеком можно договориться, а особенно, если он елышевец. Это особая категория людей, особенный конгломерат.— Когда приказал долго жить совхоз-миллионер «Заря», елышевцы не упали духом. Кто поопытней да постарше стали укреплять личные подсобные хозяйства — завели скотину, осваивали слегка подзабытые профессии столяров, плотников, каменщиков, печников, сварщиков. Другие, что помоложе да легки на подъем, двинулись осваивать Сибирь да северные просторы России. Найдя место для заработка, сельчане стали подтягивать других земляков. Так дело и стало ладиться. Окрепли личные подворья, — продолжает свой рассказ Герман Айгишевич, — стало расти Елышево. Появились новые дома и новые улицы. Когда есть уверенность в завтрашнем дне, хочется подумать о красоте малой родины. Благо, желание и средства для этого есть. Так была обкошена вся деревня, построен мост, укреплены дороги, воздвигнуты детские площадки, футбольные поля. Укреплен пожарный водоем. Открыт и благоустроен местный мемориал-памятник участникам войны, функционирует клуб. Обихожено место последнего пристанища предков — кладбище.Глядя на Германа, невольно завидуешь его энергии — желанию сделать мир чище и лучше, обиходить родную деревню.Видно, что вести народ за собой — дело непростое, но оно по душе Герману. Непререкаемый авторитет для сельчан — Г. Иманов и сам личным примером заводит людей на благие дела. Отсюда и многочисленные субботники по благоустройству деревни. И не случайно елышевцы считаются одними из самых зажиточных и трудолюбивых в районе. На 120 личных подворьях содержится свыше 85 автомобилей, 25 тракторов, не один десяток грузовиков. Вся эта энергонасыщенная сельхозармада дружно участвует в субботниках по благоустройству деревни. У Германа Айгишевича наипервейшими помощниками являются старосты улиц — Ю. Апкаликова, А. Иманов, В. Исеметов и заведующая клубом, депутат Ирина Шамукаева.А когда, поработав на мирском поприще, приходит Герман домой тут его с улыбкой встречают три красавицы-дочки: Наташа, Валентина и Анастасия. Особая гордость хозяина большой и дружной семьи Имановых — сын Константин.Словно не было тех прошедших лет, когда впервые встретил Герман на жизненном пути свою любовь, свою Ларису. Лариса Владимировна все эти годы является для мужа верным спутником, советчиком и надежным тылом. И пока есть на селе такие семьи, хорошеть Елышеву, хорошеть России.