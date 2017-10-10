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    В Башкирии разгорается скандал вокруг новой детской площадки, построенной по программе поддержки местных инициатив

    slavin 10-10-2017, 10:35240Общество
    В Башкирии разгорается скандал вокруг новой детской площадки, построенной по программе поддержки местных инициатив Фото: ТНТ-Нефтекамск
    В Башкирии разгорается скандал вокруг новой детской площадки, построенной по программе поддержки местных инициатив

    В селе Николо-Березовка Краснокамского района Башкирии не перестают утихать страсти вокруг новой детской площадки, построенной по программе поддержки местных инициатив.

    Игровую площадку для детворы решили установить в парке у святого источника еще в прошлом году. Из 1,5 млн рублей необходимых для ее строительства, треть суммы собрали сельчане. Спустя год, в мае жители, сложившиеся для благого дела, потребовали вернуть деньги – обещанного игрового комплекса не было и в помине. И вот спустя пять месяцев жители Николо-Березовки вновь требуют вернуть собранные средства, но уже по другой причине. Детская площадка на месте, а удовлетворения от нее нет ни для детей, ни для взрослых.

    О причинах недовольств жителей рассказал телеканал ТНТ-Нефтекамск. Качели, висящие прямо над обрывом, игровой комплекс явно не новый, судя по сварным швам, не установленная карусель, — вот, что представляет из себя «новая» детская площадка, деньги на которую собирались всем миром.

    По словам главы сельского поселения Александра Карабута, стоимость всех конструкций обошлась всего в 200 тысяч рублей, остальные расходы ушли на их установку, привоз грунта, асфальтирование, установку заборов. Чтобы успокоить разгневанных сельчан, власти пообещали: качели над обрывом перенесут в более безопасное место.
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