В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту вспышки ящура

В пресс-службе ведомства сообщили, что со второй половины сентября по 5 октября этого года были нарушены ветеринарные нормы и правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных. Допущено внесение источника вирусной болезни — ящура — в места ухода и содержания домашней скотины на территории сёл Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района. Произошло распространение заболевания на территории района, а также заражение вирусом более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота. Это нарушило нормальную деятельность сельскохозяйственных производителей Туймазинского района и повлекло причинение материального ущерба.Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению. Проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся у контролирующих органов документация. Уточняется размер материального ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в региональном следственном управлении.