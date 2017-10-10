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    В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту вспышки ящура

    slavin 10-10-2017, 14:00178Общество
    В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту вспышки ящура
    Следственный комитет Башкортостана по материалам доследственной проверки руководителем Туймазинского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».

    В пресс-службе ведомства сообщили, что со второй половины сентября по 5 октября этого года были нарушены ветеринарные нормы и правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных. Допущено внесение источника вирусной болезни — ящура — в места ухода и содержания домашней скотины на территории сёл Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района. Произошло распространение заболевания на территории района, а также заражение вирусом более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота. Это нарушило нормальную деятельность сельскохозяйственных производителей Туймазинского района и повлекло причинение материального ущерба.

    Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению. Проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся у контролирующих органов документация. Уточняется размер материального ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в региональном следственном управлении.
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