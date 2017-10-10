В одном из районов Башкирии медперсонал боится остаться без работы

Решение этого и других вопросов жителей Башкортостана взял на личный контроль главный федеральный инспектор по республике Михаил Закомалдин. Как сообщает пресс-служба ГФИ по РБ, сложившуюся в указанном районе ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения региона Рамиль Хамитов. По его словам, основная цель централизации — повышение качества оказания медицинской помощи населению за счет использования высокоинформативных лабораторных технологий.«Сегодня не каждая больница может себе позволить современную технику, а та, что имеется — устаревает. Потому объединение процесса лабораторных исследований — объективная необходимость. Однако пока о централизации, в частности, Кигинской ЦРБ и сокращении медперсонала речь не идет», — подчеркнул Рамиль Хамитов.Также к Михаилу Закомалдину обратились пенсионеры. Они пожаловались, что на границе города Уфы и села Миловки Уфимского района убрали привычную для садоводов остановку общественного транспорта «Труба». Председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов заверил, что в данном месте для удобства граждан в мае следующего года будет организована посадка-высадка пассажиров.Жители Советского района Уфы пожаловались главному федеральному инспектору на отсутствие транспортной инфраструктуры и освещения на улице Филатова. Глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев подчеркнул, что до первого ноября коммунальными службами и строителями будут приняты все необходимые меры по облагораживанию данной территории.