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    В одном из районов Башкирии медперсонал боится остаться без работы

    slavin 10-10-2017, 14:05167Общество, Здравоохранение
    В одном из районов Башкирии медперсонал боится остаться без работы Фото: О. Яровикова
    В Башкортостане сотрудники Кигинской центральной районной больницы обратились в Приемную Президента России по вопросу сохранения клинико-диагностического отделения. Они опасаются, что в связи с централизацией государственных лабораторий, проводимой в стране, медперсонал останется без работы. Кроме того, по их мнению, транспортировка анализов пациентов в другой район только ухудшит качество обследований и увеличит их стоимость.

    Решение этого и других вопросов жителей Башкортостана взял на личный контроль главный федеральный инспектор по республике Михаил Закомалдин. Как сообщает пресс-служба ГФИ по РБ, сложившуюся в указанном районе ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения региона Рамиль Хамитов. По его словам, основная цель централизации — повышение качества оказания медицинской помощи населению за счет использования высокоинформативных лабораторных технологий.

    «Сегодня не каждая больница может себе позволить современную технику, а та, что имеется — устаревает. Потому объединение процесса лабораторных исследований — объективная необходимость. Однако пока о централизации, в частности, Кигинской ЦРБ и сокращении медперсонала речь не идет», — подчеркнул Рамиль Хамитов.

    Также к Михаилу Закомалдину обратились пенсионеры. Они пожаловались, что на границе города Уфы и села Миловки Уфимского района убрали привычную для садоводов остановку общественного транспорта «Труба». Председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов заверил, что в данном месте для удобства граждан в мае следующего года будет организована посадка-высадка пассажиров.

    Жители Советского района Уфы пожаловались главному федеральному инспектору на отсутствие транспортной инфраструктуры и освещения на улице Филатова. Глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев подчеркнул, что до первого ноября коммунальными службами и строителями будут приняты все необходимые меры по облагораживанию данной территории.
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