Гордимся тобой, родной Башкортостан!

Е. Шамиданова

По-своему отметили школьники села Камеево главный праздник нашей республики.В Камеевской модельной библиотеке был организован цикл книжных и фотовыставок, проведены мероприятия, где ребята поглубже смогли ознакомиться с историей, географией и культурой Башкортостана. Мы живем в многонациональной республике, поэтому каждый из нас должен стремиться обогатить ее культуру и искусство, сохранить чудесную природу и достопримечательности.Выставка книг «Ими гордится республика» была оформлена по произведениям башкирской литературы, фото-альбомная выставка «Уфа — до и после» посвящена столице Башкортостана… В читальном зале модельной библиотеки для старшеклассников провели историческую игру-викторину «Моя республика!», где приняли активное участие обучающиеся 10 класса Камеевской школы.Наш праздник, посвященный Дню республики, открыли гимном Башкортостана. Учитель истории Валерий Апсатаров ознакомил обучающихся с историей подписания Соглашения между Башкирским правительством и Советской властью, рассказал об образовании первой в стране автономной национальной республики, а также с символикой, географическими и экономическими особенностями Республики Башкортостан. Ученик 10 класса Никита Файрузов организовал презентацию «Республика Башкортостан». Он рассказал своим одноклассникам о достопримечательностях республики, а точнее, о семи чудесах Башкортостана, об известных людях, национальных костюмах, блюдах и о праздниках, проводимых в Башкортостане.Библиотекарь сельской библиотеки Елена Шамиданова провела историческую викторину между командами «Шихан» (капитан команды Танчулпан Гарифуллина) и командой «Урал» (Алёна Маникаева). Ребята отвечали на вопросы о символике Башкортостана, угадывали знаменитых людей… Те, кто присутствовал на мероприятии, вместе с командами путешествовали по городам и любовались достопримечательностями республики.Ребята не только отлично справились с заданиями, но и получили много положительных эмоций. Но самой активной оказалась команда «Шихан». От имени членов жюри Ирина Александрова вручила игрокам памятные подарки и сладкие призы.Праздничное мероприятие закрыли волонтеры с декламацией стихотворений о нашей республике.