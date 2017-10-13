В Мишкино пройдет конкурс «Молодая семья — 2017»

О. Биктубаева

Учредителем конкурса является администрация Мишкинского района и планируется его провести 27 октября 2017 года (дата проведения может быть изменена).К участию в конкурсе приглашаются семьи, имеющие детей в возрасте от 5 до 15 лет. Возраст членов семей-участ- ниц — до 35 лет (включительно).Мероприятие будет проводиться в три этапа: первый — отборочный, второй — районный, третий — республиканский, финальный. Для участия в конкурсе семьям необходимо до 26 октября 2017 года прислать в районный оргкомитет следующие документы и материалы: заявку на участие, заполненную анкету молодой семьи, видеосюжет (в цифровом формате), который должен содержать материал об участии (выступлении) семьи на районном конкурсе. Продолжительность видеосюжета не должна превышать 10 минут.Финальный этап пройдет в Уфе в декабре 2017 года. Семьи-участницы привозят с собой материалы для выставки (семейные фотографии, альбомы, изделия народных промыслов, кулинарные изделия, традиционные семейные блюда) и в письменном виде краткую историю своего района. По итогам финала составляется программа Гала-концерта, который состоится в декабре 2017 г.Семьи-участницы районного этапа участвуют в следующих конкурсах:1. «Визитка» — «Один день из жизни нашей семьи»;2. «Я — будущая звезда!»;3. «Семейные традиции и праздники»;4. «Выставка».Семьи-победительницы и семьи-призеры конкурса награждаются дипломами комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации района и ценными призами.По решению оргкомитета о некоторых семьях-участницах будут опубликованы статьи в районной газете «Дружба».По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел по делам молодежи (тел. 2–19–81), РДК (2–15–76) или отдел ЗАГС (2–19–52).