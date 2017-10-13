Его года — его богатство…

Венера Аглямова

О том, что в Большешадинской средней школе есть учитель родного языка, который человека любой национальности может научить татарскому языку, я знала по рассказам моих братьев и сестер, которые учились здесь. В 1983 году я тоже пришла в эту школу за аттестатом зрелости. Тут я и познакомилась с ним, учителем с большой буквы. В течение двух лет Магдин Адыевич преподавал у нас татарский язык и литературу. Его уроки проходили на одном дыхании. Благодаря ему, я еще больше полюбила свой родной язык, стала гордиться своими корнями.На днях, когда узнала, что моему учителю исполнилось 90 лет, я поехала к нему в гости и узнала много интересного о его жизни.Меня встретили дочери Магдина Адыевича — Наиля (кстати, наша коллега, бывший сотрудник газеты «Дружба») и Зиля, которые по очереди ухаживают за престарелым отцом (к сожалению, супруга у юбиляра покинула белый свет 2 года тому назад). С ними и состоялся наш разговор.Магдин Адыев родился в деревне Большие Шады 2 октября 1927 года, в многодетной семье вторым ребенком. Писать о детстве и тех годах, я думаю, нет смысла, так как дети тех лет жили одинаково. Они все играли самодельными игрушками, которых смастерили им отцы или родственники, были помощниками по дому, совмещали учебу с работой на колхозных полях.У юбиляра родители, хоть и были простыми колхозниками, понимали, что детям нужны знания. Поэтому Магдин абый, закончив школу, с их благословения поступил на географический факультет Бирского учительского института. Это был 1946 год. В те годы обучение было платное. Платить за учебу сына у родителей не было возможности, и он вернулся обратно.В школе Магдин Адыевич был одним из способных учеников. Это и сыграло роль, когда заведующий Иштыбаевской начальной школой Нурихан Аскаров пригласил его на работу. Так началась его трудовая деятельность.Юноше понравилась работа с детьми, которые его боготворили и ходили по пятам. Тогда он решил попытать свое счастье еще раз. Но теперь документы сдал на заочное отделение и перевелся в родную Большешадинскую школу учителем татарского языка и трудового обучения.С особой теплотой вспоминает педагог свою любимую учительницу, позже наставника Татьяну Александровну Иванову, которая в его жизни сыграла большую роль. Она была эвакуирована в Башкирию из блокадного Ленинграда. Выпускница институтаблагородных девиц по воле судьбы попала в деревню Большие Шады, где в школе начала преподавать немецкий язык. Ее называли «ходячей энциклопедией». Она и стала причиной того, что многие выпускники тех лет стали учителями.В то время, когда молодой учитель совершенствовал свои знания, в школу пришла молодая особа — Рашида, которая начала преподавать немецкий язык. У молодых людей было много тем для общения, тем более, что оба закончили одну и ту же школу. Дружба постепенно переросла в любовь. Через год молодые сыграли свадьбу. Друг за другом родились пятеро детей — 2 сына и 3 дочери.Все, кто так или иначе соприкасались с учительской работой, знают, что это такое. Они не только учителя, которые дают детям знания, но и агитаторы, и пропагандисты, и участники художественной самодеятельности… В этой же «каше» варились Магдин и Рашида Адыевы. Несмотря на трудности и сложности, жизнь била ключом. Концерты с учащимися, спектакли деревенской молодежи с непосредственным участием учителей оживляли жизнь сельчан. Учителей в те годы боготворили — с ними при встрече здоровались с почтением, приходили за советом.— Мы, дети, учились самостоятельности с малых лет, — говорит младшая дочь семьи Зиля. — Зато мы ценили каждую минуту, которую проводили с родителями. Они и дома были заводилами — придумывали игры, забавы, учили нас труду, бережливости. Стало семейной традицией придумывать и готовить к каждому Новому году оригинальные костюмы, маски. Белую лошадь (к году Лошади), в которой передними ногами был наш старший брат Рустам, задними — племянник Раиль, мы до сих пор вспоминаем с ностальгией.В 1963 году Магдина Адыева приглашают в профком и назначают парторгом колхоза «Шады». В школу ему удается вернуться только спустя пять лет, где он продолжает преподавать свой любимый татарский язык.За свою жизнь Магдин Адыевич выполнил все заповеди для мужчин — посадил несметное количество деревьев, особенно фруктовых, построил дом, вырастил умных, трудолюбивых сыновей.— Наш отец всю жизнь был справедливым, честным, прямолинейным, но добрым человеком. Немногие, наверное, знают, что в душе он был лириком, — присоединилась к нашему разговору старшая дочь Наиля. — К каждому празднику он маме дарил открытки, подписанные личными стихами. Они теперь наша семейная реликвия. На 8 марта, дни ее рождения папа всегда находил оригинальные подарки, что нашу маму очень радовало.Ветеран прожил нелегкую, но счастливую жизнь. Несмотря на то, что педагог трудился, не покладая рук, 41 год, миллионером он не стал. Его главные богатства жизни — ученики, дети, внуки, правнуки и, конечно же, счастливые воспоминания о прожитых годах, которые по сей день дают ему силы и уверенность в завтрашнем дне.