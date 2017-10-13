В Башкирии 19 детей отравились алкоголем

В прошлом году за этот период погибло 107 человек. Отравились 19 детей в возрасте до 14 лет в Кумертау, Салавате и Стерлитамаке. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов на совещании по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции.- Эти города в последнее время часто мелькают в криминальной хронике, особенно в связи с преступлениями, совершёнными несовершеннолетними или в их отношении. К этим территориям нам всем нужно отнестись внимательно. Есть недоработки по этим городским округам, - отметил Рустэм Хамитов.По его словам, борьба с суррогатным алкоголем должна быть усилена по всем направлениям. Надо всем действовать слаженно – силовым структурам, федеральным надзорным органам, органам исполнительной власти республики, администрациям районов и городов, общественности.- За восемь месяцев сотрудниками органов внутренних дел республики выявлено более 3 тысяч правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закрыто три подпольных цеха в Уфе, Благовещенске, Салавате. Из незаконного оборота изъято 75 тысяч литров нелегальной продукции, - сообщил Глава РБ.