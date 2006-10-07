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    В Башкирии сегодня вводится карантин из-за вспышки ящура

    slavin Сегодня, 10:16113Общество, Происшествия
    В Башкирии сегодня вводится карантин из-за вспышки ящура
    Сегодня, 16 октября, начинается период карантина в Туймазинском и Буздякском районах Башкирии. Карантин продлится 21 день. Этот срок необходим, чтобы гарантированно не допустить распространения вируса ящура по территории республики.

    Напомним, накануне вирус обнаружили в селе Копей-Кубово в Буздякском районе. Зараженными оказались шесть голов крупнорогатого скота – бычков, принадлежащих СПК «Кидаш».По словам заместителя премьер-министра правительства РБ Ирека Мухаметдинова, всего на анализ было отправлено свыше 3,5 тысячи проб, изъятых у скота  и с частных подворий, и с сельхозпредприятий Туймазинского, Шаранского и Буздякского районов. Вирус был обнаружен только у указанных шести животных. Личные хозяйства распространения заразы пока избежали, поэтому там скот ликвидировать не будут. Животным сделаны прививки, повторное вакцинирование пройдёт через 10 дней.

    А вот на ферме, где был обнаружен вирус, придётся уничтожить поголовье в 146 голов скота. Как рассказал Ирек Мухаметдинов, сейчас там ведётся тотальная дезинфекция.

    Первым от вспышки ящура пострадал Туймазинский район – там пришлось уничтожить более 900 голов скота. Предварительный ущерб, по оценке властей республики, превысил 35 млн рублей.
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