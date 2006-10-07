В Башкирии сегодня вводится карантин из-за вспышки ящура

Напомним, накануне вирус обнаружили в селе Копей-Кубово в Буздякском районе. Зараженными оказались шесть голов крупнорогатого скота – бычков, принадлежащих СПК «Кидаш».По словам заместителя премьер-министра правительства РБ Ирека Мухаметдинова, всего на анализ было отправлено свыше 3,5 тысячи проб, изъятых у скота и с частных подворий, и с сельхозпредприятий Туймазинского, Шаранского и Буздякского районов. Вирус был обнаружен только у указанных шести животных. Личные хозяйства распространения заразы пока избежали, поэтому там скот ликвидировать не будут. Животным сделаны прививки, повторное вакцинирование пройдёт через 10 дней.А вот на ферме, где был обнаружен вирус, придётся уничтожить поголовье в 146 голов скота. Как рассказал Ирек Мухаметдинов, сейчас там ведётся тотальная дезинфекция.Первым от вспышки ящура пострадал Туймазинский район – там пришлось уничтожить более 900 голов скота. Предварительный ущерб, по оценке властей республики, превысил 35 млн рублей.