В Башкирии сегодня вводится карантин из-за вспышки ящура

Напомним, накануне вирус обнаружили в селе Копей-Кубово в Буздякском районе. Зараженными оказались шесть голов крупнорогатого скота – бычков, принадлежащих СПК «Кидаш».По словам заместителя премьер-министра правительства РБ Ирека Мухаметдинова, всего на анализ было отправлено свыше 3,5 тысячи проб, изъятых у скота и с частных подворий, и с сельхозпредприятий Туймазинского, Шаранского и Буздякского районов. Вирус был обнаружен только у указанных шести животных. Личные хозяйства распространения заразы пока избежали, поэтому там скот ликвидировать не будут. Животным сделаны прививки, повторное вакцинирование пройдёт через 10 дней.
А вот на ферме, где был обнаружен вирус, придётся уничтожить поголовье в 146 голов скота. Как рассказал Ирек Мухаметдинов, сейчас там ведётся тотальная дезинфекция.
Первым от вспышки ящура пострадал Туймазинский район – там пришлось уничтожить более 900 голов скота. Предварительный ущерб, по оценке властей республики, превысил 35 млн рублей.