Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В школах Башкирии пресечены незаконные поборы с родителей

    slavin 17-10-2017, 11:41329Общество, Образование
    В школах Башкирии пресечены незаконные поборы с родителей
    Органы прокуратуры Башкирии пресекли свыше 200 нарушений при сборе денег с родителей учеников школ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

    Надзорное ведомство опротестовало 186 школьных положений, обязывавших родителей оказывать материальную помощь учебным заведениям. Более 30 сотрудников школ, где выявлены поборы, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

    К примеру, родители внесли во внебюджетный фонд Башкирской гимназии-интерната Белебея за последние два года более 500 тысяч рублей. Они получали квитанции к оплате с фиксированными суммами. По требованию прокуратуры незаконная практика сбора денег прекращена.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus