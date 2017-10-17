В школах Башкирии пресечены незаконные поборы с родителей

Надзорное ведомство опротестовало 186 школьных положений, обязывавших родителей оказывать материальную помощь учебным заведениям. Более 30 сотрудников школ, где выявлены поборы, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.К примеру, родители внесли во внебюджетный фонд Башкирской гимназии-интерната Белебея за последние два года более 500 тысяч рублей. Они получали квитанции к оплате с фиксированными суммами. По требованию прокуратуры незаконная практика сбора денег прекращена.