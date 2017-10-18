В деревне Ирсаево заменили кровлю здания администрации

А. Айкашева

В нем расположены несколько социальных объектов: библиотека, фельдшерский пункт и администрация СП Ирсаевский сельсовет. Здание было построено давно. По истечении времени крыша, покрытая шифером в 1992 году, прохудилась, одним словом, отслужив свой срок, потребовала срочной замены. Общими усилиями старый шифер убрали, а вместо него заблестела новая кровля, покрытая профнастилом.В разгар заготовки кормов, копки картофеля жители сельского поселения нашли время, не остались в стороне, поэтому работы смогли провести в кратчайшие сроки. Активную работу провели депутаты совета сельского поселения Ирсаевский сельсовет, члены семей специалистов сельского совета, были привлечены нетрудоустроенные мужчины с Центра занятости населения, наравне с ними трудилась и молодёжь.В этот день активисты и главные герои благого дела из рук главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусина, секретаря Совета МР Мишкинский район Т. Колединой, директора МБУК Мишкинская ЦБС Т. Кондогиной и главы администрации СП Ирсаевский сельсовет А. Андрияновой получили благодарственные письма и почетные грамоты.Отрадно, что в этот день не забыли и про библиотеку. Партией «Единая Россия» для нее были переданы детские книги по проекту «Книги — детям». Подарили не одну, а 49 новеньких экземпляров, в основном, отечественных классиков. Новая полиграфия, цветные иллюстрации, то, что и привлекает юных читателей. Теперь на стене, возле библиотеки появилась памятная табличка с надписью «Благоустроено в рамках проекта партии «Единая Россия».