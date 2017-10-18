Во Дворце культуры села Мишкино состоялось открытие нового театрального сезона

Марий Конар

Вместе с активным залом ведущие праздника Регина Исмагилова и Радион Плотников пытались разобраться, что же такое успех и как его достичь. А помогали им в этом всеми любимые артисты, которые порадовали дорогих зрителей новым репертуаром.Концерт начался с выступления Константина Зайнетдинова. Исполнив новую песню «Мундыр корно», всеми любимый автор и исполнитель получил от зала море аплодисментов, а знакомой всем песне «Окавий» подпевал не только зал, но и все артисты за кулисами. Эти эмоции радости творчества, красоты и волшебства поддержал следующий номер — танец «Тройки» от народного ансамбля танца «Эрвел» смотрелся очень свежо и ярко, зрители с замиранием сердца следили за каждым изгибом рук и притопом ног и, казалось, хотели пуститься в пляс. Азат Ханов исполнил протяжную народную татарскую песню, которая совпала с настроением зрителей — многие из них даже подпевали артисту. И, конечно же, весь зал, словно один человек, пел всеми любимую песню «Раз, два — люблю тебя!» вместе с вокальным ансамблем «Берёзка». Народный хор под руководством Олесии Мусалиной исполнил две запоминающиеся и яркие композиции. Песня «У муро», которую специально для хора написал автор Леонид Иванов, своими пронзительными словами о родной мишкинской земле нашла отклик в сердцах всех исполнителей и слушателей. А заводная песня «У нас на Урале» укрепила эту патриотическую, светлую нотку в сердцах зрителей. Как приятно было смотреть на ярких, энергичных и таких талантливых молодых артисток Анастасию Иванову и Гузалию Игликову, исполнивших песни на родных языках — марийском и татарском. Народный вокальный ансамбль «Мишкан сем» или, как ласково и с любовью называют их все артисты и зрители — наши бабушки — исполнили протяжную композицию «Сылне пагыт эртыш». Аккомпанировал артисткам Геннадий Иксанов. Весело и с задором самые маленькие участники концерта — коллектив из деревни Елышево — исполнили шуточный марийский танец. Особенно покорил зал своим обаянием и артистизмом мальчик, исполнивший главную роль в этой сценической постановке. Не обошелся концерт и без номеров любимых и уже ставших родными публике артистов РДК. Олесия Мусалина исполнила песню «Марий удыр», Равия Саматова — очень зажигательную композицию «Мин сине яратам» под виртуозный аккомпанемент Нагима Бабичева. Ирина Аликаева преподнесла композицию «Мир вашему дому», так понравившуюся залу, а Марсель Салимов пронзительно исполнил песню «Как молоды мы были». Разбавило концертную программу выступление народного театра «У илыш». Отрывок из спектакля «Шудо шешке» был принят залом со всей душой. Лучшей наградой для артистов-театралов стали широкие искренние улыбки и добрый душевный смех, наполнивший зал. Народный вокальный ансамбль «Ужара» с задором исполнил частушки «Музиканчым моктымо такмак-влак», а одна из его солисток Светлана Каншаева под бурные аплодисменты исполнила марийскую версию песни «Ветер с моря дул». Ильфак Арсланов, знакомый публике своим пронзительным голосом, исполнил песню «Тип, йорагым». Танец «Ритмы земли марийской», исполненный народным ансамблем танца «Эрвел», вызвал шквал аплодисментов, а зажигательный «Тывырдык» от НАТ «Юго» закрепил эту танцевальную нотку концерта, да так, что зрители еле усидели на своих местах, ведь ноги сами хотели пуститься в пляс. Яркой финальной точкой стала песня «Замыкая круг», исполненная Азатом Хановым и Марселем Салимовым. Появление на сцене всех участников концерта освежило в памяти зрителей воспоминания о просмотренных номерах. Концерт- но-театральный сезон открыт, «Полёт к успеху» признан удачным. И пусть же он станет отправной точкой для успешного, яркого и незабываемого сезона, который принесёт новые победы работникам культуры и новые впечатления, и вдохновение для всех зрителей!