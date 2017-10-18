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    Учитель словесности

    slavin 18-10-2017, 09:45179Общество, Образование
    Учитель словесности
    Учитель высшей категории Алевтина Зайнитдинова, находящаяся на заслуженном отдыхе, посвятила учительскому труду всю свою жизнь

    Труд педагога тяжел и ответственен. Зайдите в школу, и вы сразу поймете, какого нервного напряжения и какой любви к детям требует работа учителя.

    Загляните в класс во время урока, и станет ясно, сколько умений, знаний и педагогического мастерства нужно иметь, чтобы быть преподавателем. После уроков учитель остается с детьми для внеклассной работы, а вечером вы застанете его дома за столом, склонившимся над детскими тетрадями. И так в самоотверженном труде изо дня в день проходят двадцать, тридцать, сорок лет…

    Поступая на филологический факультет пединститута, Алевтина Зайнитдинова знала, что учительская работа очень беспокойная. Только интеллектуальная личность, обладающая колоссальными знаниями, человек высокого долга, большой и чуткой души, доброго и терпеливого сердца может справиться с этой трудной задачей. Все эти качества присущи и Алевтине Алексеевне, способной зажигать лучи и звезды в каждой детской душе. Её бесценный самоотверженный учительский труд, неиссякаемый жизненный порыв, огромный внутренний размах всегда будут главным ориентиром лучших человеческих качеств для тех, кто имел счастье у неё учиться.

    Окончив в 1980 году Марийский ГПИ имени Н. Крупской в городе Йошкар-Оле, она пришла в Чураевскую среднюю школу на должность учителя русского языка и литературы, марийского языка и литературы. Некоторое время работала воспитателем группы продленного дня. Её всегда отличали трудолюбие, добросовестность, стремление к новому. Не жалея сил и времени, Алевтина Алексеевна старалась привить своим ученикам прилежание в учебе, любовь к труду, уважение к старшим. Строгая, но справедливая, пунктуальная, знающая ответы на любые вопросы, она творчески подходила к процессу обучения. Алевтина Зайнитдинова обладала умением чувствовать ученика, замечать его индивидуальные возможности и особенности, заботилась о всестороннем развитии детей, стремилась привить им вкус к творчеству, любовь к прекрасному, давала возможность выразить себя. Много делала для того, чтобы жизнь её подопечных была интересной и насыщенной. В связи с этим ею проводились сотни внеклассных мероприятий в воспитательных целях и развития их интеллекта. Она обращала внимание и на то, чтобы все ученики участвовали в них, занимались в коллективах художественного творчества и выступали на концертах. И это правильно. Когда дети танцуют, поют, играют, стихи читают, то они чувствуют востребованность, ощущают успех, это их окрыляет и помогает развитию ответственности и дисциплины, что очень важно для становления личности.

    Алевтина Алексеевна всегда была для своих учеников примером человека, влюбленного в литературу, в чистоту русского языка. Эти вечные ценности: любовь, уважение к своей Родине через великое русское слово, умение в каждом человеке увидеть личность, принципиальность и настойчивость в достижении своей цели.

    О человеке судят по его делам. Труд Алевтины Алексеевны отмечен Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации района, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». Главная её награда — любовь и уважение учеников, в сердцах которых она оставила яркий след.

    И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она полна энергии. Главным импульсом в её жизни являются внуки, они для неё — бесценное сокровище.

    Алевтина Алексеевна, искренне и сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Пусть Ваши дни и в дальнейшем будут наполнены искристой радостью, счастьем, теплотой, любовью и нежностью родных и близких, коллег и обучающихся. Желаем крепкого здоровья, мира и благополучия!
    Вера Байрамова, учитель марийской гимназии села Чураево
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