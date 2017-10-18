В Янагушево отметили праздник «Урожай –2017»

Фирдаус Кадикова

Труд крестьянина всегда был одним из самых трудных, но с получением хорошего урожая забываются и бессонные ночи, и тяжелая физическая работа, и переживания из-за непогоды. А погода в этом году была особенно неблагосклонна к аграриям. Но, несмотря на ее продолжительные капризы, собран неплохой урожай, а это уже повод порадоваться всем селом.Янагушевцы издавна славились единством и трудолюбием, заботливым отношением к природе и творческим подходом к ее дарам. В деревне с 350-летней историей сейчас 155 личных хозяйств, в которых проживают истинные любители деревенской жизни. Много лет трудятся на земле Фанзави Бикбулатов, который в этом году на участке в 30 гектаров вырастил пшеницу, и Радик Загитов, получивший хороший урожай ячменя с 15 гектаров земли. Богатые леса, красивые озера, плодородная земля, окружающие деревню, дают хороший шанс любому трудолюбивому жителю воспользоваться дарами природы. Поэтому в деревне много людей, занимающихся пчеловодством — на близлежащей территории расположены семь пасек, чуть ли не в каждом хозяйстве есть пчелосемьи. В общем, в деревне насчитывается около 1000 пчелосемей.Своим особым отношением к деревенской жизни отличается и семья Миннехана и Зили Загитовых. Обосновавшись в Янагушево сравнительно недавно, они построили замечательный дом, в их хозяйстве сейчас 30 коз, 11 из которых доятся. Диву даешься тому разнообразию продуктов из полезного козьего молока, которое приготовлено хозяйкой. И вся продукция нарасхват — ее качество известно не только односельчанам, но и жителям района. Двор Загитовых гудит от многоголосья домашней птицы, общая численность которой порой доходит до ста.Несмотря на дождливое лето, жители деревни получили замечательный урожай и со своих огородов. Поэтому ставший здесь традиционным праздник Урожая собрал всех в сельском клубе — каждому хочется показать односельчанам, какие чудеса он вырастил в своем хозяйстве или на поле.Украшенный в мотивах осени зал клуба в этот день соревновался погожим днем — очень хотелось насладиться солнечными лучами, но и уютная атмосфера зала звала к себе золотистыми красками. Сноп пшеницы, символизирующий плодородие и достаток, занял свое достойное место возле сцены.Глава администрации сельского поселения Урьядинский сельсовет Раик Загитов поздравил сельчан с успешным завершением сезона, ознакомил с его итогами, поблагодарил жителей деревни за трудолюбие и отзыв- чивость. Организатор мероприятия — заведующая клубом Флюра Загитова подготовила интересную программу праздника, в которую были включены конкурсы на сервировку стола и осенние заготовки, чудо-овощи и концертные номера, подвижные игры и разгадывание загадок. Школьную команду составили учителя и обучающиеся, в состав второй команды вошли жители деревни. Борьба разыгралась нешуточная, богатая фантазия при сервировке стола обеих команд поразила зрителей, но особенно понравилась нарезка из овощей «Лебеди», сделанная руками Зульфии Загитовой. Самый настоящий чудо-кабачок вырос на участке Ляйсан Бикбулатовой. Широкий ассортимент осенних заготовок и поделок команды школы приковал к себе всеобщее внимание.Семья Раика и Альфины Загитовых представила разно- образную продукцию пчеловодства — липовый и цветочный мед, пчелиные соты и пыльца и даже руководство по пчеловодству и инструкции по применению продукции.Вырезанные из дерева столы и стулья, разрисованные разделочные доски, сделанные Рифхатом Турьяновым, тоже очень понравились гостям и хозяевам праздника. Это значит, в деревне появляются все новые и новые умельцы.А перед сельским клубом весело пыхтел самовар. Миннехан и Зиля Загитовы угощали горячим чаем, пирожками, и предлагали широкий выбор продуктов из козьего молока.О том, что янагушевцы — народ талантливый, знают все в районе. Представители одной семьи — Флюр, Айрат, Танчулпан Бикбулатовы и Дилара Исангильдина показали, что на сцене им равных нет: они и поют, и танцуют, и на гармони играют. Понравилось зрителям и выступление Асхата Загитова, и музыкальное сопровождение Булата Загитова. Ярким запоминающимся подарком для жителей деревни стала песня в исполнении гостя мероприятия Рафика Гильванова.Кстати, в тот же вечер янагушевцы выехали с полуторачасовой концертной программой в деревню Кигазытамаково, где оставили очень хорошее впечатление о своих талантах.А праздник Урожая получился на славу, команды получили призы от депутата районного Совета Анфира Фатхинурова, который всегда поддерживает такие мероприятия в деревнях. А всем зрителям достались замечательное настроение и вкусные угощения, а главное каждый еще раз убедился — жить в деревне можно, главное не лениться.