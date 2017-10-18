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    В Мишкинском районе на свет появился 200-й ребенок года

    slavin 18-10-2017, 09:48229Общество
    В Мишкинском районе на свет появился 200-й ребенок года
    12 октября в отделе ЗАГС Мишкинского района состоялась торжественная регистрация 200 ребенка текущего года.

    Счастливчиком оказался третий ребенок семейной четы Игоря и Элиты Алиевых из села Мишкино — Артем. Он родился 2 октября. Вес у мальчика богатырский — 3 килограмма 406 граммов, рост — 51 сантиметр. Несколько дней тому назад счастливый папа забрал свою жену и новорожденного сына из роддома. Младшего братишку дома с нетерпением ждали четырехлетний Глеб и двухлетняя Эвелина.

    Желаем маленькому Артему, чье имя в переводе с греческого означает «здоровый», крепкого здоровья, чтобы и в дальнейшей жизни ему везло, как и при рождении, чтобы он стал защитником не только родителей, но и республики, страны.
    Венера Аглямова
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