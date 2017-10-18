Ветеран войны из Мишкинского района Т. Гильманшин справил свое 90-летие

В. Кондогин

С юбилеем, 90-летием со дня рождения спешат поздравить аксакала деревни сельчане — друзья, родственники и знакомые. Событие — более чем значимое — юбилей все же! Жарко истоплена печь, накрыты столы. Вся кухня уставлена снедью. В теплом, чистом, уютном доме весь воздух словно соткан из праздника…Вечером в доме Тимергали Гильманшиновича соберется множество гостей — из близлежащих и дальних окрестностей. И повод собраться ведь весьма неординарный — 90 лет. Одно дело сказать, другое — прожить. Участнику войны, ветерану труда пришлось на своем веку повидать немало — голодные годы становления колхозов, война, послевоенная разруха. Все прошел ветеран, все выдержал.А сейчас, когда за спиной девять десятков!!!Много это или мало? — спрашиваю юбиляра?— Наверное, много и мало одновременно, — улыбается в ответ именинник.Бодр не по годам Тимергали Гильманшинович. Интересуется государственной политикой, положением дел в стране, здоровьем родных и знакомых. Исключительная память, природная любознательность позволяет ему держать в цепкой памяти имена, даты, события, лица…Вот и мы, побывавшие в гостеприимном доме юбиляра, четко отпечатались в его памяти.Встретил нас Тимергали Гильманшинович во дворе, словно старых знакомых, пригласил в дом.Так, за чашкой чая со снедью, не торопясь, как подобает у хороших людей, потекла беседа…Поздравить юбиляра в этот день пришли заместитель главы администрации МР Мишкинский район Л. Александрова, председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ю. Балахнина, управляющая делами Урьядинского сельсовета С. Чураева.В теплой и торжественной обстановке Лариса Геннадиевна вручила ветерану поздравление Президента России В. Путина.Ветеранская организация района также поздравила юбиляра со столь знаменательным событием. Отметила по своему заслуги юбиляра и администрация сельского поселения.Быстро пролетело время. Наступила пора прощания. А так не хочется уходить от гостеприимного стола семьи Гильманшиных. Ведь скоро за ним соберутся самые близкие люди юбиляра! И тогда время словно остановится и потечет вспять.