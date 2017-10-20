В Мишкинском районе начались работы по облагораживанию священной рощи

А. Ибулаев

Для облагораживания капища «Шукын кумалтыш» («Молебнище многих (родов)») ещё зимой был создан специальный оргкомитет, куда вошли И. Айбердина, Р. Ишмакаев, В. Камилянов, А. Ибулаев, Л. Александрова, В. Байбулатов, С. Александров, Р. Ялаева, В. Князев и Н. Ахмадеева. После этого начался сбор средств. К сожалению, собрать нужную сумму за этот период не удалось. Поэтому в этом году было решено огородить только часть молебнища.Всего на облагораживание священной рощи было собрано более 70 тыс. рублей. Из этой суммы на 50 тысяч рублей были куплены трубы и профили.50 столбов и чуть более 70 профилей хватило на 150 метров — это расстояние чуть более одной трети всего периметра священной рощи. В следующем году остается огородить около 250 метров. Для этого нужно около 80 тысяч рублей, с учетом покупки краски для последующего окрашивания ограждений. Мы верим, что недостающая сумма будет собрана, народ, как и в этот раз, дружно выйдет на благое дело и «Шукын кумалтыш» обретёт надлежащий вид.На субботнике все работали дружно и слаженно. Сначала очистили рощу от мусора. После того, как привезли металл, и прибыла техника, начали огораживать — ставить столбы и вести сварочные работы. Работали около 6 часов.От лица оргкомитета хочется сказать большое спасибо всем тем, кто откликнулся и вышел с нами на субботник. А это 24 человека вместе с организаторами, экскаваторщиком, водителями и сварщиками.Отдельное спасибо тем, кто предоставил нам оборудование, технику и сварщиков и всем откликнувшимся.В субботнике принимали участие А. Ямаев, В. Михайлов, А. Ишмаев, В. Шамшияров, И. Ахмадеев, В. Русеков, И. Ялаев, В. Осипов, В. Шамарзанов, В. Аспаев, С. Сарбашев, А. Сайпанов, С. Баязов, М. Ибаев, Е. Айбердин, Н. Салмиянова, Р. Ялаева, И. Айбердина, Л. Александрова, В. Камилянов, Т. Сабиров и другие.Техникой и оборудованием помогли: СП Мишкинский сельсовет, СП Камеевский сельсовет, Мишкинский агропромышленный колледж, ПЖКХ «Мишкинское», Отдел образования с. Мишкино, РДК, ЦБС, ЦРБ, ДДЮТ «Путник», Марийский ИКЦ, ООО «Оникс», ООО «СтройПроект».Тем временем, сбор средств продолжается. Нам все еще нужна ваша помощь и поддержка. Надеемся продолжить работу вместе.