В Мишкинском районе жители деревни Каргино решили увековечить память ветеранов войны возведением стелы

Венера Аглямова

Из маленькой деревни Каргино защищать Родину ушли 170 человек. К сожалению, на сегодняшний день никого из них уже нет в живых.Но односельчане не забывают их. Именно поэтому на собрании жильцов деревни, которое прошло в конце декабря прошлого года, было решено построить в их честь стелу. Молодое поколение должно знать и помнть имена тех людей, которые подарили земле мир и покой.Стоимость проекта 450 тысяч рублей, 302 тысячи из которых оплатила республика, 68 тысяч дала администрация района, 80 тысяч собрано с населения. Большую помощь оказали спонсоры и выходцы из деревни и близлежащих деревень Андреевка, Кайраково, Чебыково, Бикшиково. Хорошую работу провела инициативная группа, в составе которой вошли И. Александрова, С. Исакова, О. Шамуратова, И. Васина, Э. Киликаева, В. Григорьева, Г. Янсубаева, Л. Михайлова, В. Салишева, Р. Ямиданова. Они не только собрали вдвое больше положенной суммы, но и выложили информацию в социальные сети, чем привлекли на благое дело многих живущих вдалеке выходцев из деревни.Особо хочется отметить семью Ямидановых, которая пополнила копилку на 6000 рублей и Диану Николаеву, внесшую в строительство 3000 рублей. Житель деревни В. Мурадымов помогает строителям своим транспортом — возит чернозем.Тендер на строительство стелы выиграло ИП Л. Шариповой «Дорога+» из города Бирска. На сегодняшний день работа завершена. Открытие объекта планируется на начало ноября.