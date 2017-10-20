В Мишкинском районе отремонтировали крышу школы села Ленинское

В. Кондогин

Это учебное заведение при полной финансовой поддержке партии власти получило в свое пользование новую крышу.По поводу своеобразного новоселья школы в местном клубе состоялись торжества.Открыла их секретарь Совета МР Мишкинский район, секретарь местного политсовета партии «Единая Россия» Т. Коледина. В своем выступлении Татьяна Александровна отметила, что «Единая Россия» профинансировала ремонт 37 объектов образования, культуры и медучреждений.Пять миллионов рублей партийных средств освоены на ремонте крыш, замене оконных и дверных блоков, электропроводке. При финансовой помощи проекта «Реальные дела» заменена кровля на новую композитную крышу площадью 680 квадратных метров.Секретарь местного политсовета поблагодарила сельчан, коллектив школы за оперативную и качественную работу по реконструкции новой крыши.Наиболее отличившимся строителям она вручила благодарственные письма.От всей души поблагодарили сельчан и председатель Совета муниципального района Мишкинский район С. Александров, глава администрации Мишкинского сельского поселения Р. Ишмакаев, директор Ленинской школы Э. Шамшияров.Затем состоялся небольшой концерт, подготовленный артистами Дворца культуры.