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    В Мишкинском районе отремонтировали крышу школы села Ленинское

    slavin 20-10-2017, 09:27418Общество, Образование
    В Мишкинском районе отремонтировали крышу школы села Ленинское
    Третий этап проекта политической партии «Единая Россия» «Реальные дела» завершился для коллектива учителей и обучающихся Ленинской школы ощутимым результатом

    Это учебное заведение при полной финансовой поддержке партии власти получило в свое пользование новую крышу.

    По поводу своеобразного новоселья школы в местном клубе состоялись торжества.

    Открыла их секретарь Совета МР Мишкинский район, секретарь местного политсовета партии «Единая Россия» Т. Коледина. В своем выступлении Татьяна Александровна отметила, что «Единая Россия» профинансировала ремонт 37 объектов образования, культуры и медучреждений.

    Пять миллионов рублей партийных средств освоены на ремонте крыш, замене оконных и дверных блоков, электропроводке. При финансовой помощи проекта «Реальные дела» заменена кровля на новую композитную крышу площадью 680 квадратных метров.

    Секретарь местного политсовета поблагодарила сельчан, коллектив школы за оперативную и качественную работу по реконструкции новой крыши.

    Наиболее отличившимся строителям она вручила благодарственные письма.

    От всей души поблагодарили сельчан и председатель Совета муниципального района Мишкинский район С. Александров, глава администрации Мишкинского сельского поселения Р. Ишмакаев, директор Ленинской школы Э. Шамшияров.

    Затем состоялся небольшой концерт, подготовленный артистами Дворца культуры.
    В. Кондогин
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