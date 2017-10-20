Глава Башкирии предложил заняться строительством кампуса возле БашГУ

Видится идеальная картинка: вуз, рядом с ним жильё, общежитие, может быть, уже современного формата – кампусы. Когда мы говорим про БашГУ, постоянно вспоминаем южный склон, берег, который застроен сегодня хаотично, непонятно как. А это идеальное место для формирования кампуса, современного, интересного жилья», - заявил глава Башкирии в ходе вчерашней встречи с ректорами вузов.Рустэм Хамитов подчеркнул, что если власти пока не могут дать «значимые зарплаты» сотрудникам вузов и «значимые стипендии» студентам, то должны «хотя бы обустраивать социально-бытовую» часть жизни для них. Он отметил также, что нормальные условия проживания для многих станут причиной, чтобы остаться и не уезжать в другие регионы.«Культурная и спортивная жизнь в республике, в частности, в Уфе насыщенная. Проявить себя можно по многим направлениям. А жизнь в этих «общагах» порой на таком уровне, что и оставаться здесь, у нас, не хочется», - посетовал Рустэм Хамитов.