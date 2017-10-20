Ректор БГПУ предложил награждать учителей и школы за «стобалльников»

Также, по его мнению, необходимо переходить от целевого приема к целевому обучению.- Муниципалитеты должны не просто содействовать поступлению своего абитуриента, а обеспечить его возвращение в район, предоставить рабочее место, жилье, - отметил Раиль Асадуллин.Рустэм Хамитов поддержал его идеи и поручил профильным министерствам проработать предложения.Напомним, глава региона посетовал на отток абитуриентов-стобалльников в университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Главную причину он видит в бытовой неустроенности студентов в Уфе. По его словам, необходимо решать проблему общежитий, строить кампусы. Идеальным местом для этого может стать южный склон реки Белой.