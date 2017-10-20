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    Ректор БГПУ предложил награждать учителей и школы за «стобалльников»

    slavin 20-10-2017, 10:07167Общество, Образование
    Ректор БГПУ предложил награждать учителей и школы за «стобалльников» Фото: Екатерина Котова
    Ректор БГПУ Раиль Асадуллин на встрече с другими ректорами вузов и главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, где обсуждались задачи и перспективы развития высшей школы в республике, предложил учредить государственные награды для учителей и школ, подготовивших выпускников с высокими баллами по ЕГЭ, если они поступают в республиканские вузы.

    Также, по его мнению, необходимо переходить от целевого приема к целевому обучению.

    - Муниципалитеты должны не просто содействовать поступлению своего абитуриента, а обеспечить его возвращение в район, предоставить рабочее место, жилье, - отметил Раиль Асадуллин.

    Рустэм Хамитов поддержал его идеи и поручил профильным министерствам проработать предложения.

    Напомним, глава региона посетовал на отток абитуриентов-стобалльников в университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Главную причину он видит в бытовой неустроенности студентов в Уфе. По его словам, необходимо решать проблему общежитий, строить кампусы. Идеальным местом для этого может стать южный склон реки Белой.
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