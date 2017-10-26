В Башкирии инвесторы вложатся в создание завода и селекционно-генетического центра

Это создание комбикормового завода в Давлекановском районе и строительство селекционно-генетического центра в Благоварском районе.ООО «Даввлекановский КХП №1» готово инвестировать 980,8 млн рублей на реконструкцию местного комбината хлебопродуктов. Здесь будут перерабатывать сельхозпродукты и производить муку. При успешной реализации к 2019 году в районе появится 96 новых рабочих мест.ООО «Башкирская мясная компания» намерена построить свиноводческий селекционно-генетический центр. Предприятие будет заниматься разведением высокопродуктивных животных датской генетики DanAvl. Для этого будут использовать свиней трех пород: «Йоркшир», «Ландрас» и «Дюрок», а также гибридных свинок F1.Компания намерена вложить 2,4 млрд рублей, строить центр начнут в этом году, а закончат к 2019 году.