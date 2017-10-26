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    В Башкирии инвесторы вложатся в создание завода и селекционно-генетического центра

    slavin 26-10-2017, 11:41146Общество
    В Башкирии инвесторы вложатся в создание завода и селекционно-генетического центра
    В Башкирии инвесторы вложат 3,4 млрд рублей в развитие агропромышленных проектов. В перечень приоритетных включены два новых объекта.

    Это создание комбикормового завода в Давлекановском районе и строительство селекционно-генетического центра в Благоварском районе.

    ООО «Даввлекановский КХП №1» готово инвестировать 980,8 млн рублей на реконструкцию местного комбината хлебопродуктов. Здесь будут перерабатывать сельхозпродукты и производить муку. При успешной реализации к 2019 году в районе появится 96 новых рабочих мест.

    ООО «Башкирская мясная компания» намерена построить свиноводческий селекционно-генетический центр. Предприятие будет заниматься разведением высокопродуктивных животных датской генетики DanAvl. Для этого будут использовать свиней трех пород: «Йоркшир», «Ландрас» и «Дюрок», а также гибридных свинок F1. 

    Компания намерена вложить 2,4 млрд рублей, строить центр начнут в этом году, а закончат к 2019 году. 
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