В Башкирии провели завершающую дезинфекцию из-за ящура

Об этом сообщает газета «Туймазинский вестник», по данным которой в работе были задействованы 20 ветеринарных специалистов из различных районов республики. Обработаны животноводческие комплексы и личные подсобные хозяйства. Также запланирована ревакцинация скота. Очаги вируса ящура полностью ликвидированы, все полигоны закрыты, огорожены сплошным забором и никакой опасности не представляют.Напомним, ущерб от вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах Башкирии оценен в 60 млн рублей. Об этом говорил вице-премьер Ирек Мухаметдинов. Размер потерь рассчитан с учетом привлечения службы ЧС. Около 30 млн рублей из указанной суммы пойдут на выплаты в личные подсобные хозяйства, порядка 8,5 млн рублей – юрлицам. В связи со вспышкой ящура в Туймазинском районе 5 октября объявили режим ЧС. Позже, 14 октября, наличие опасного вируса подтвердилось в Буздякском районе. Как заявили в правительстве РБ, после снятия карантина 6 ноября жители пострадавших муниципалитетов смогут приобретать скот.