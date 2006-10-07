Артисты из Мишкинского района приняли участие в республиканском празднике башкирского фольклора

Р. Самиева, заведующая методическим отделом РДК

Со всей республики в город Стерлитамак на праздник съехались 46 коллективов из 8 городов и 29 районов республики, а также из Оренбургской, Самарской областей и Республики Татарстан. С приветственным словом к участникам обратилась министр культуры РБ А. Шафикова.В течение двух дней конкурсанты соревновались за призовые места в номинациях «Башкирский фольклорный коллектив», «Исполнители редких и оригинальных жанров». Здесь были представлены фрагменты обрядовых праздников: «Свадьба», «Изготовление войлока», «Уборка пшена», «Сенокос» и другие. Звучали башкирские народные инструменты кубыз, курай, а также скрипка, различные свистульки, издающие крики лесных птиц.Наш район представил фольклорный коллектив Большешадинского сельского Дома культуры «Ак шишмэ» под руководством Р. Аллаяровой. Они продемонстрировали обряд принятия новорожденного бабкой-повитухой по обычаям башкирского народа, который не оставил равнодушным компетентное жюри.Обладателем Гран-при республиканского праздника башкирского фольклора «Ашҡадар таңдары» стал фольклорный ансамбль «Сук муйыл» из дервени Утяган Абзелиловского района. Также были награждены победители и призеры в различных номинациях. Наш коллектив получил «Диплом за сохранение фольклорных традиций» и денежный сертификат для пошива национальных костюмов.В рамках мероприятия мастерицами студии башкирского народного костюма «Селтэр» города Уфы и участниками фольклорного ансамбля «Сук муйыл» деревни Утяган Абзелиловского района был организован бесплатный мастер–класс по изготовлению башкирских нагрудников (селтэр, яга, хэситэ, муйынса, сакал, изеу) и головных уборов (манлайса, кашмау).Впечатления от праздника остались незабываемые.