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    Житель Мишкинского района Сергей Танцитов отметил свой юбилей

    slavin Вчера, 09:34174Общество
    Житель Мишкинского района Сергей Танцитов отметил свой юбилей
    В конце октября житель села Мишкино Сергей Танцитов отмечает 70-летний юбилей

    Поздняя осень щедра на урожай. Основная работа завершена, убраны в закрома овощи, подошло самое время делать заготовки на зиму. Не отходит от этой традиции чета Танцитовых из села Мишкино. Напросившись к ним в гости, мы оторвали их от важного занятия. Хозяйка Олина Яметовна со своей родственницей тетей Розой бодро шинковали капусту, Сергей Исаметович тоже помогал женщинам: подбирал и заносил в дом капусту, а то, что оставалось, относил живности в сарай.

    О целях нашего прихода к ним хозяева, конечно же, догадывались. Приняли нас без лишних слов. Они оказались весьма дружелюбными и гостеприимными, и между нами сразу же завязалась непринужденная беседа.

    Сергей Исаметович родился в деревне Баймурзино, в многодетной семье Исамета Танситова и Маризы Максютовой 30 октября 1947 года. Время тогда было послевоенное, голодное, тяжелое. Жизненную закалку он получил еще в детстве, наверное, это и сказалось в становлении его характера, формировании личности. Повзрослев, старший сын, как это принято, помогал родителям воспитывать младших братьев и сестер: Леонида, Нину, Зину, Бориса, Веру, Людмилу. Сергей Исаметович до сих пор помогает им, чем может, созванивается, подбадривает добрым словом. Братьев и сестер жизнь разбросала по разным уголкам нашей необъятной страны. Несмотря на это, они находят время, и каждое лето со своими семьями приезжают в гости и обязательно собираются в родительском доме в Баймурзино.

    О детских годах Сергей Исаметович вспоминает добрым словом. Отучившись до 7 класса в Баймурзинской школе, продолжил обучение в Чураевской школе. В формировании жизненной позиции большую роль сыграли преподаватели Д. Тимиркаев, А. Аблеева, А. Александров и другие, они были для ребят и образцом для подражания, и их наставниками. В классе, где учился Сергей Исаметович, было 11 юношей и 11 девушек. Все они разлетелись, кто куда.

    — Долгая дружба завязалась только с моим бывшим одноклассником, соседом по парте Евгением Андреевым. С ним мы, как говорится, и в горе, и в радости — до сих пор вместе, и живем на одной улице, — с улыбкой на лице рассказывает юбиляр.

    Кто знает, может по-другому бы сложилась жизнь молодого парня — стал бы учителем, как его наставники, может быть, врачом или строителем… Но пришедшая в колхоз имени Мичурина разнарядка определила его дальнейшую судьбу. Сергею Исаметовичу, как перспективному парню, вручили целевое направление на учебу в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Колхозу тогда требовались квалифицированные специалисты. И именно на таких трудолюбивых, старательных, смотрящих в будущее с оптимизмом молодых людей, надеялись тогда и партийные руководители, и председатели колхозов.

    — Будучи студентом, я научился многому. Совмещенная с учебой трудовая практика в подсобном хозяйстве института дала положительный результат, — вспоминает Сергей Танцитов о годах учебы.

    Самостоятельная трудовая деятельность целевика по полученной специальности началась в колхозе имени Мичурина. Сергей Исаметович был назначен инженером по механизации трудоемких процессов. Большой объем работы был проведен в рамках механизации ручного труда: на фермах было установлено оборудование по навозоудалению ТСН‑3, транспортеры по раздаче кормов ТВК‑80… Колхоз имени Мичурина был на передовых позициях в районе, считался крупным и крепким хозяйством: более 600 дойных коров, овцеферма, свиноферма…

    В 1971 году Сергей Исаметович получил повестку, его призвали в армию на два года. Надо было отдавать гражданский долг Родине. По словам моего героя, откосить тогда не было даже в мыслях. Тот, кто не служил в армии, среди молодежи не был в почете.

    — Попал служить я в Закарпатье, — рассказывает о годах службы мой герой. — В 30 км от границы располагалась наша воинская часть. Служили спокойно, конфликтов не было. В свободное время ходили купаться. Что интересно, доплывешь до середины озера, а там проходит граница с Венгрией… Нас, молодых солдат, отправляли на помощь в колхозы во время уборки зерновых. Побывали в Казахстане, оттуда перебросили в Винницу… А когда в Куйбышеве отпустили на несколько дней в увольнение, я успел слетать на несколько дней в город Йошкар-Олу в гости к своей будущей супруге, брату Борису и сестре Нине. Сводил студентов в ресторан «Онар».

    Олина Яметовна и Сергей Исаметович были знакомы еще до учебы в институте. Когда приезжал в гости в Кайраково, со старшим сыном тети Маши Сашей Аликовым зашли на обед в полевой стан. Увидев красивую, обворожительную, шуструю девушку Олину, зажглась в его сердце искорка, влюбился Сергей Исаметович на всю жизнь. Олина Яметовна ответила взаимностью. Молодые соединили свои судьбы в январе 1974 года. Живут они в любви и согласии много лет. Вырастили четверых детей, дали всем образование. Дети живут со своими семьями. Алексей — в Краснодаре, Андрей — в Лянторе, Елена — в Мишкино, Анна — в Уфе. Радуют бабушку и дедушку три внука и внучка.

    Семейная жизнь соткана из многих традиций, обычаев, взаимного уважения, любви друг к другу и понимания, общих интересов. Так и у четы Танцитовых. Супруги, будучи людьми общественными, помимо воспитания детей, немало сил отдали общественной работе. Олина Яметовна много лет проработала управляющей делами в Мишкинском сельсовете, передовик производства Сергей Исаметович сыграл важную роль в становлении и развитии сельскохозяйственной отрасли района. Переезды, переводы с одного места работы на другое по направлению партии — все это требовало сил и терпения от супругов…

    В 1975 году Сергея Исаметовича по решению райкома партии направили на работу в колхоз имени Ленина инженером, затем в 1981 году перевели в село Камеево инженером в «Райсельхозтехнику».

    — Объем работы в то время был существенный, — вспоминает о трудовых буднях С. Танцитов. — Частые командировки… Сельхозпредприятия района необходимо было обеспечивать запчастями, осуществлять ремонт техники. Две мастерские ремонтировали по 25–30 тракторов. Работу контролировали из Уфы, самое страшное наказание — за несоблюдение ГОСТа. Инженеры-контролеры, инженер-дефектовщик, сейчас такие специальности в районе позабыты, выполняли свою работу, согласно стандартам…

    В 1984 году Сергея Исаметовича назначили председателем районного объединения «Сельхозхимия». Предприятие обеспечивало колхозы и совхозы минеральными удобрениями и занималось окультуриванием почвы.

    — У нас была своя бригада грузчиков, рабочие под чутким руководством Геннадия Валеева выгружали в Уфе поступающие по железной дороге вагоны с удобрением, — рассказывает С. Танцитов. — Надо было выгрузить и вывезти за день в район целый вагон, а после — распределить между хозяйствами. Работали в тесной связи с агрономами. Спустя время, предприятие распалось на три организации, я ушел в агроснаб. В 1995 году снова соединили, я временно выполнял обязанности начальника. В 2004 году предприятие вынужденно прошло процедуру банкротства. У колхозов не было средств заплатить за ремонт тракторов… Так, мы пошли под уклон… В 2011 году предприятие ликвидировали.

    С 2007 года Сергей Исаметович находится на заслуженном отдыхе. Неумолимо бежит время. Незаметно повзрослели дети, появились внуки, и подкралась старость. Но, что ни говори, нет времени унывать у Олины Яметовны и Сергея Исаметовича. Отрада их души — внук Константин требует к себе особого внимания. Придя домой после садика, он не хочет заходить домой, просится погулять на свежем воздухе и, втихаря от бабушки, убегает помогать дедушке по хозяйству.
    А. Григорьева
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