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    В гости к жителям Мишкинского района приехал знаменитый генерал В. Лобов

    slavin Вчера, 09:36162Общество
    В гости к жителям Мишкинского района приехал знаменитый генерал В. Лобов
    Советский военачальник, генерал армии, профессор, доктор военных наук, кандидат исторических наук В. Лобов родился 22 июля 1935 года. Биография Владимира Николаевича тесно связана с Башкирией и нашим районом.

    Он неравнодушен к своей малой родине, любит ее и, по возможности, старается приезжать в гости. Посетив памятные ему места, никогда не уезжает обратно, пока не побывает в райцентре и не встретится со старыми знакомыми. Так было и в этот раз.

    Дорогого и уважаемого гостя в селе Мишкино встретила делегация под руководством главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусина. Между ними состоялся непринужденный и душевный разговор. Рустам Маратович коснулся вопроса, касающегося социально-экономического положения района, рассказал и о том, какое внимание уделяется деревням, в том числе и деревне Алексеевка.

    Великая Отечественная война коснулась и семьи Лобовых, оставила отпечаток в сердце генерала. После приема у главы администрации делегация направилась к Мемориалу Победы, чтобы отдать дань героям войны, почтить память павших в Великой Отечественной войне земляков.

    Человек военной закалки В. Лобов часто проводит встречи с молодежью с целью патриотического воспитания подрастающего поколения. И на этот раз он встретился с молодыми людьми района. Директор агропромышленного колледжа В. Байбулатов представил его юношам и девушкам.
    — Владимир Николаевич — самый дорогой гость нашего колледжа. Мы им должны гордиться, — начал свой рассказ Валерий Тимиргалиевич. — Надо служить родине так, как служил Владимир Николаевич. Имея всего восемь классов образования, он поступил в военное училище. Трудно представить, что в школу он ходил за многие километры, в 10 лет уже работал в МТС… Только за счет целеустремленности, своего труда и таланта он добился поставленных целей, стал тем, кем мечтал быть в детстве.

    Затем слово предоставили генералу В. Лобову. Выступая в агропромышленном колледже, он говорил девушкам и юношам о величии и подвиге русского народа, дружбе и сплоченности наций, богатстве нашей земли. Отметил, что они несут великую миссию хлебороба, тот, кто трудится на земле, достоин уважения. Также привел интересные факты из своей жизни, призвал слушателей чтить и любить родителей, быть патриотами.

    Юноши и девушки, в свою очередь, приготовили ему ряд вопросов, на которые он с удовольствием ответил. Времени у Владимира Николаевича было не так много, встречи с ним ждали обучающиеся средней школы деревни Тынбаево.
    Алена Григорьева

    В гости к жителям Мишкинского района приехал знаменитый генерал В. Лобов

    В гости к жителям Мишкинского района приехал знаменитый генерал В. Лобов
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