В гости к жителям Мишкинского района приехал знаменитый генерал В. Лобов

Алена Григорьева

Он неравнодушен к своей малой родине, любит ее и, по возможности, старается приезжать в гости. Посетив памятные ему места, никогда не уезжает обратно, пока не побывает в райцентре и не встретится со старыми знакомыми. Так было и в этот раз.Дорогого и уважаемого гостя в селе Мишкино встретила делегация под руководством главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусина. Между ними состоялся непринужденный и душевный разговор. Рустам Маратович коснулся вопроса, касающегося социально-экономического положения района, рассказал и о том, какое внимание уделяется деревням, в том числе и деревне Алексеевка.Великая Отечественная война коснулась и семьи Лобовых, оставила отпечаток в сердце генерала. После приема у главы администрации делегация направилась к Мемориалу Победы, чтобы отдать дань героям войны, почтить память павших в Великой Отечественной войне земляков.Человек военной закалки В. Лобов часто проводит встречи с молодежью с целью патриотического воспитания подрастающего поколения. И на этот раз он встретился с молодыми людьми района. Директор агропромышленного колледжа В. Байбулатов представил его юношам и девушкам.— Владимир Николаевич — самый дорогой гость нашего колледжа. Мы им должны гордиться, — начал свой рассказ Валерий Тимиргалиевич. — Надо служить родине так, как служил Владимир Николаевич. Имея всего восемь классов образования, он поступил в военное училище. Трудно представить, что в школу он ходил за многие километры, в 10 лет уже работал в МТС… Только за счет целеустремленности, своего труда и таланта он добился поставленных целей, стал тем, кем мечтал быть в детстве.Затем слово предоставили генералу В. Лобову. Выступая в агропромышленном колледже, он говорил девушкам и юношам о величии и подвиге русского народа, дружбе и сплоченности наций, богатстве нашей земли. Отметил, что они несут великую миссию хлебороба, тот, кто трудится на земле, достоин уважения. Также привел интересные факты из своей жизни, призвал слушателей чтить и любить родителей, быть патриотами.Юноши и девушки, в свою очередь, приготовили ему ряд вопросов, на которые он с удовольствием ответил. Времени у Владимира Николаевича было не так много, встречи с ним ждали обучающиеся средней школы деревни Тынбаево.