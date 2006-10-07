Народный фольклорный ансамбль песни «Ручейки» Мишкинского района отметил свой юбилей

В. Кондогин

Поздравить этот именитый коллектив пришли коллеги из других самобытных коллективов — деревень Озерки, Новотроицкое, Малонакаряковской средней школы, мишкинского Дворца культуры.В этот вечер слова признательности и уважения прозвучали из уст глав администраций Новотроицкого СП Л. Чухниной, Староарзаматовского — С. Саликова, председателя районного совета ветеранов Ю. Балахниной, руководителя ансамбля Малонакаряковской школы Ю. Бикмасовой, директора Мишкинской библиотечной системы Т. Кондогиной, заведующего отделом культуры М. Нурисламова и многих других.Особенно трогательным и проникновенным было выступление первого руководителя фольклорного ансамбля «Ручейки» Олега Дмитриевича Васильева. На торжество своего родного коллектива Олег Дмитриевич приехал из далекого Дюртюлинского района, где он продолжает творческую карьеру. Каждой участнице ансамбля он вручил живые цветы — розы.В этот вечер блистали на сцене участницы ансамбля «Ручейки» — все составы группы. Как и много лет назад, вышли на родную сцену ветераны «Ручейков» — Лидия Александровна Балакина, Анна Васильевна Титова, Таисия Егоровна Прокопенко, Нина Георгиевна Шляпникова, Вера Янсубековна Спранайтене и другие. Они с успехом исполнили несколько песен.А сколько теплых слов в адрес самодеятельных артистов прозвучало со сцены из уст еще одного руководителя ансамбля Р. Мирхайдаровой, директора местного СДК А. Шляпникова, мастера художественного слова, спортсмена Л. Байрамалова, заведующего Староарзаматовским клубом Е. Салмиянова.Настоящим украшением творческого вечера, посвященного 35-летию со дня создания «Ручейков», стали выступления коллег по сцене из Малонакаряковской школы, Мишкинского РДК, Новотроицкого и Озеркинского клубов. Своей неподкупной искренностью зажигал зал подлинный самородок народного искусства Константин Зайнетдинов. Блистали в течение вечера и сами участницы ансамбля «Ручейки», которым теперь руководит настоящий энтузиаст своего дела Елена Байрамалова.Ведущие вечера Т. Васильева и Л. Тупоровская задали залу риторический вопрос — 35 лет — это много или мало? Из зала получили исчерпывающий ответ — трудно сказать. Если говорить о человеке, то это не так уж и много, а вот для творческого коллектива — это дата!Следует вспомнить, что голос русского народного фольклорного ансамбля «Ручейки» зазвучал в далеком 1982 году. В то время участие в художественной самодеятельности было делом почти обязательным. А голос… Где вы видели безголосую русскую женщину? Нет таких в природе!!!… Дело, начавшееся «с обязаловки», вскоре стало родным и любимым. Все ныне поющие в ансамбле не представляют жизни без песни. Вот уже много лет в жару и мороз, в дождь и снег, отложившие все домашние дела на потом участники ансамбля спешат на репетиции. Всегда на подъеме и с искорками радости в глазах! О каждой участнице ансамбля можно говорить и писать долго и много. Всех их объединяет большая и крепкая дружба и любовь к песне.Нельзя не отметить вклад в дело становления ансамбля его первого руководителя и основателя О. Васильева и последователя Олега Дмитриевича — Ракии Рахимовны Мирхайдаровой. Именно при ее руководстве в 2006 году «Ручейки» получили звание «народного».Найдя себя в русле творчества, ансамбль «Ручейки» стал постоянным участником фестивалей, победителем всевозможных конкурсов. Имя ансамбля имеет в республике и далеко за ее пределами подлинный бренд русской народной песни. За 35 лет творческой истории «Ручейки» украшали не только концерты своего села, но и стали постоянными участниками многих мероприятий, организованных РДК. Ансамбль неоднократный участник республиканских конкурсов и межрегиональных фестивалей самодеятельного художественного творчества, где всегда подтверждал свое высокое мастерство званиями дипломантов и лауреатов. Следует отметить, что исполнительский репертуар ансамбля довольно обширен — от фольклористики до частушечного диапазона. Тому подтверждение музыкальный номер, посвященный исполнению частушек автора Г. Кузнецовой, блестяще спетые Е. Байрамаловой и А. Безбородовой.В 2013 году в группу пришел новый руководитель — Елена Александровна Байрамалова. Под руководством молодого, талантливого, энергичного худрука коллектив почувствовал дыхание нового времени. Заметно обновился репертуар ансамбля. Необходимо отметить тот факт, что в своих выступлениях «Ручейки» не ограничиваются песенным исполнением. Составной частью выступлений являются театрализованные постановки, посвященные народным праздникам — Рождеству, Масленице, Яблочному и Медовому Спасам…И под занавес юбилейных торжеств со сцены прозвучали слова признания самим юбилярам, устроителям вечера, спонсорам и всем тем, кто неравнодушен к русскому народному творчеству, идущему из глубины души.