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    Бывший игрок «Салавата Юлаева», судья КХЛ Павел Комаров найден с пробитой головой

    slavin Вчера, 10:25106Общество, Происшествия
    Бывший игрок «Салавата Юлаева», судья КХЛ Павел Комаров найден с пробитой головой
    Судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров, которого 27 октября нашли лежащим без сознания с побитой головой в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта «Шереметьево», госпитализирован и не будет работать несколько месяцев, сообщает ТАСС.

    Комарова обнаружил водитель автобуса. Арбитр возвращался с матча «Динамо» – «Авангард» из Риги и должен был улететь домой в Нижний Новгород. По данным газеты «Московский комсомолец», мужчину ударили тупым предметом по голове в момент, когда он ехал в автобусе, доставляющем пассажиров до самолета. Семье судьи в аэропорту сообщили, что мужчина упал и поранил голову.

    Павла Комарова увезли в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма». Его жена Екатерина Комарова обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу заявили, что устанавливают обстоятельства нападения и пытаются найти причастных к происшествию.

    Случившееся прокомментировали в Континентальной хоккейной лиге.

    - Обстоятельства произошедшего непонятны. Состояние Комарова стабильное, ничего не угрожает его жизни. Нам очень жаль, что в ближайший месяц он будет отсутствовать на ледовых аренах, - приводит «Спорт-Экспресс» слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

    Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года. С 1998 по 2001 годы был хоккеистом и играл за уфимский «Салават Юлаев».
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