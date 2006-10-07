Бывший игрок «Салавата Юлаева», судья КХЛ Павел Комаров найден с пробитой головой

Комарова обнаружил водитель автобуса. Арбитр возвращался с матча «Динамо» – «Авангард» из Риги и должен был улететь домой в Нижний Новгород. По данным газеты «Московский комсомолец», мужчину ударили тупым предметом по голове в момент, когда он ехал в автобусе, доставляющем пассажиров до самолета. Семье судьи в аэропорту сообщили, что мужчина упал и поранил голову.Павла Комарова увезли в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма». Его жена Екатерина Комарова обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу заявили, что устанавливают обстоятельства нападения и пытаются найти причастных к происшествию.Случившееся прокомментировали в Континентальной хоккейной лиге.- Обстоятельства произошедшего непонятны. Состояние Комарова стабильное, ничего не угрожает его жизни. Нам очень жаль, что в ближайший месяц он будет отсутствовать на ледовых аренах, - приводит «Спорт-Экспресс» слова главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года. С 1998 по 2001 годы был хоккеистом и играл за уфимский «Салават Юлаев».