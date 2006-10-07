В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка

Данным документом предусматривается увеличение с 1 сентября 2017 года на 58,4 % базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого семьям с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан.Увеличение базовых размеров ежемесячного пособия предусматривается:со 142 рублей до 225 рублей (на ребенка);с 213 рублей до 337,5 рублей (на ребенка, один из родителей которого уклоняется от уплаты алиментов);с 213 рублей до 337,5 рублей (на ребенка, родитель которого находится на военной службе по призыву);с 284 рублей до 450 рублей (на ребенка одинокой матери).Представляя законопроект, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников отметил, что данный законопроект разработан в целях повышения качества жизни таких семей. «Повышение базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка позволит увеличить эффективность социальной защиты семей с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, путем увеличения их среднедушевых доходов», - пояснил Юрий Мельников.На состоявшемся сегодня пленарном заседании был принят целый блок проектов республиканских законов социальной направленности. Они нацелены на увеличение пособий на детей, поддержку детей-сирот, приемных семей, пенсионеров. В частности, был принят закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан». Данным нормативным правовым актом величина прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии на 2018 год утверждена в размере 8320 рублей вместо 8015 рублей в 2017 году.Социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых с учетом получаемых мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О государственной социальной помощи», иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту пребывания. Размер социальной доплаты к пенсии рассчитывается, исходя из разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера и размером пенсии с учетом определенных видов мер социальной поддержки.Как отмечает региональное отделение Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан, с 1 января 2018 года федеральную социальную доплату к пенсии в новом размере будут получать более 146 тысяч неработающих пенсионеров республики. Из них около 7 тысяч граждан приобретут право на ФСД впервые.Стоит отметить, что данный вид доплаты был установлен неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Размер социальной доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от того, насколько общая сумма его материального обеспечения, включающая пенсии, ЕДВ, ДМО, а также региональные выплаты ниже величины прожиточного минимума пенсионера.Документы обретут законную силу после подписания Главой Башкортостана.