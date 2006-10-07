В дома жителей деревни Баймурзино скоро «придет» вода

Венера Аглямова

В прошлом году из-за нехватки некоторых документов, которые должны собрать участники проекта, они не прошли конкурсный отбор, однако не потеряли надежду — подали заявку и в этом году. И удача им улыбнулась!Капитальный ремонт наружных сетей водопровода протяженностью 1960 метров, охватывающего улицы Молодежная, Ленина, Лесная, Тракторная, Ишкинина, Калинина, Садовая, Мичурина, был оценен в 1 миллион 361 тысячу рублей, в том числе из казны республики выделено 1 миллион рублей, администрации района — 100 тысяч, недостающую сумму (261 тысячу 500 рублей) собрали жители деревни и спонсоры проекта.Все, конечно же, началось с общего собрания жителей деревни. На обсуждение были вынесены: ремонт дороги по улице Калинина (голосовали 13 человек); обустройство детской площадки (8); ремонт моста (13); ремонт крыши сельской библиотеки (6); капитальный ремонт водопроводных сетей (186 человек). Большинством голосов победил проект по капитальному ремонту водопроводных сетей. Было решено собрать с каждого двора по 2 тысячи 400 рублей.Члены инициативной группы В. Аптыкаева, Е. Бадамшин, И. Иванова, Л. Игнаева, Л. Ислаева, Т. Кутлиярова, В. Кутлуметов, И. Ташбулатова, З. Шамшиева за короткий срок обошли все дворы и собрали необходимую сумму. Большую лепту в строительство внесли спонсоры проекта: КФХ «Кайниев» (15 тыс. руб.), «Васюткин» (25 тыс. руб.), магазин «Катюша» (3 тыс. руб.), жители и выходцы из деревни — И. Ташбулатова, Л. Ислаева, С. Ислаев, О. Мурадымов, В. Кутлуметов, В. Аптыкаев, Г. Игнаев, Э. Ивашкин.Тендер на ремонтные работы выиграло ООО «СтройПроект» из села Мишкино. Как только наладилась погода, все силы организации были брошены на этот объект. Теперь работы идут к завершению. В начале ноября ожидается торжественная сдача объекта.