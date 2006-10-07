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    На прошлой неделе редакция районных газет «Дружба» и «Келшымаш» проводила Дни подписчика и разыгрывала ценные призы

    slavin Вчера, 10:06187Общество
    На прошлой неделе редакция районных газет «Дружба» и «Келшымаш» проводила Дни подписчика и разыгрывала ценные призы
    В первый день мы побывали в трех почтовых отделениях, где подписка велась на высоком уровне. Это Чураевское, Баймурзинское и Тынбаевское почтовые отделения.

    В Чураевском ПО начальником почты является молодая, целеустремленная, обязательная Светлана Алиева. И почтальоны ей под стать. Это Зоя Байбердина, Ольга Сайранова, Регина Ялкаева, которые обслуживают центральную усадьбу, деревни Букленды, Маевка, Раевка, Октябрь, Новокильметово. Благодаря их трудолюбию, почтовое отделение из года в год не только выполняет, но и перевыполняет план по подписке.

    И на этот раз подписная кампания началась здесь успешно. В день нашего приезда было выписано 52 экземпляра «Дружбы» и 58 — «Келшымаш». А счастливыми обладателями призов стали постоянные наши подписчики Дарья Александрова и Аля Айгузина.

    Баймурзинское почтовое отделение обслуживает деревни Баймурзино, Иликово, Ишимово, Кызыл Юл, Левицкий, Лепешкино, Тигирменево. Заведует почтой Лиана Шамшитова, почтальоны — Геннадий Исламов, Любовь Байбулатова.

    — Наши основные подписчики — это пенсионеры, — говорит Л. Шамшитова. — Благодаря им, мы всегда выполняем план. Первым делом они всегда выписывают районку, чтобы всегда быть в курсе районных новостей. А вот учителя, которые по специфике профессии должны быть всегда впереди, не очень охотно идут на контакт с нами.

    Это нас очень огорчило. Ведь права Лиана Михайловна, кто, если не наши педагоги, должны быть путеводителями и вести за собой народ и своих учеников?

    Несмотря на такие шероховатости, в день нашего приезда здесь было выписано 73 экземпляра районки. А выиграли призы Владимир Апчаев и Любовь Байбулатова. Последняя чистосердечно призналась, что деньги на подписку дала ее 82-летняя мама, которая по сей день читает «Дружбу» от корки до корки.

    Далее мы встретились с добродушными тынбаевцами. Начальником почты здесь работает Галина Абдулина. Почтальоны — Анжела Микаева и Зоя Алкечева. За день эти женщины обходят пять деревень (Тынбаево, Изимарино, Новониколаевка, Старокульчубаево, Токтарово).

    Если в деревне есть хоть один подписчик, мы должны его обслужить, считают эти добросовестные женщины. Наверное, поэтому у них и результаты одни из самых лучших. Здесь выписано 23 экземпляра «Дружбы» и 83 — «Келшымаш». А призы выиграли изимаринцы — 80-летняя Анюта Сайфуллина и Наталья Ямакаева.

    Редакция газеты «Дружба» благодарит всех работников почтовых отделений за кропотливую работу, а победителей поздравляет со счастливыми выигрышами.

    Дорогие наши подписчики, подписка на наши газеты и розыгрыши призов продолжаются. Двери редакции газеты «Дружба» и почтовых отделений всегда открыты для вас.
    Венера Аглямова
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