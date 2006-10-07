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    В Башкирии предложено оснастить школы специальным оборудованием по изучению ПДД

    slavin Сегодня, 10:3769Общество, Образование
    В Башкирии предложено оснастить школы специальным оборудованием по изучению ПДД
    В школах Башкирии предложено оборудовать специализированные классы по изучению правил дорожного движения. Инициатива озвучена в ходе совещания общественного совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

    В таких классах должно быть установлено оборудование для наглядного обучения. Также здесь можно демонстрировать тематические фильмы и видеоролики.

    «Безопасности дорожного движения детей надо обучать со школьной скамьи. Мы полагаем, что в каждой школе должен быть оборудован специальный кабинет. Это очень важно сделать», - говорит депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Безопасные дороги» Зариф Байгускаров.

    Он также отметил, что лучшим вариантом является открытие при школах автогородков, но пока в республике есть лишь единичные примеры. Такой городок функционирует в Уфе, а с 1 сентября, открылся и в Кумертау в школе №1.

    В ходе совещания Зариф Байгускаров рассказал о новшествах в федеральном законодательстве в части дорожной безопасности. Были озвучены итоги проверки остановок в Уфе на соответствие требованиям безопасности. По выявленным нарушениям предложены механизмы работы. Были заслушаны предложения от Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

    О статистике дорожно-транспортных происшествий в республике и мерах, принимаемых для снижения их числа, рассказал заместитель председателя Комитета Госсобрания РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гиззатуллин.

    «В регионе активно ведется профилактика дорожно-транспортных происшествий, широко осуществляется оснащение элементами фото- видеофиксации нарушений в области дорожного движения, – сказал Наиль Гиззатуллин. – В Уфе в настоящее время проводятся работы по оснащению 12 участков улиц пешеходными ограждениями. В Кумертау ведется модернизация девять нерегулируемых пешеходных переходов».

    Наиль Гиззатуллин также сообщил о недавних изменениях, внесенных в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения, и об исполнении соответствующих законов. Парламентарий также отметил, что Башкортостан включен в пилотный перечень городских агломераций, на территории которых будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Всего в данном проекте участвуют 38 регионов.

    В ходе совещания в состав общественного совета были включены представители городов и районов Республики Башкортостан, чтобы они проводили работу на местах. Как подчеркнул Зарий Байгускаров, основная цель Совета – не заниматься контролем органов власти, а вести совместную работу над тем, чтобы дороги стали безопаснее.
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