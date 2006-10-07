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    В Новоакбулатовской школе заменили кровлю

    slavin Вчера, 10:29266Общество, Образование
    В Новоакбулатовской школе заменили кровлю
    За три года жители сельских поселений убедились в том, что «Реальные дела» по праву оправдывает свое название. Отбор объектов для ремонта осуществлялся при активном участии населения, ведь основная идея акции — помочь в решении тех проблем населенного пункта, которые сами жители считают наиболее насущными.

    Зданию Новоакбулатовской средней школы уже 30 лет, прохудилась крыша. И во время дождей она протекала со стороны спортзала. 15 лет назад половина кровли (северная сторона) была заменена оцинкованным железом. Теперь же, благодаря проекту «Реальные дела», появилась возможность обновить ее вторую половину. С работой справились быстро.

    6 октября в школу приезжала комиссия — принимать работу. Перед учащимися и гостями школы выступил председатель Совета МР Мишкинский район С. Александров. Секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина отметила благодарственными письмами самых активных работников — Юрия Баймурзина, братьев Евгения и Вячеслава Сайпушевых, Геннадия Мурзабаева и работников школы — Сергея Адылшина, Альберта Калитова.
    От имени учительского коллектива, родителей учащихся, населения деревни выступил руководитель школы С. Мусалин. Он выразил благодарность главе администрации муниципального района Мишкинский район Рустаму Мусину, депутату Вадиму Антонову, жителям деревни и работникам школы.

    В завершение встречи обучающиеся школы показали концерт.
    Т. Яшиева
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    Метки: Новоакбулатово, реальные дела

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