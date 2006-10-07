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    На сохранение и развитие башкирского языка и языков народов республики потратят сотни миллионов рублей

    slavin Вчера, 11:4392Общество
    На сохранение и развитие башкирского языка и языков народов республики потратят сотни миллионов рублей
    Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что  деятельность по сохранению и распространению башкирского языка будет обеспечена беспрецедентно высокими суммами

    Как рассказал Рустэм Хамитов, меры по развитию языка будут приниматься по трём направлениям:

    1) Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык», «Родные языки»; 
    2) Ежегодные гранты Главы республики; 
    3) Создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Фонд будет возглавлять лично глава республики.

    Вышеуказанную программу планируется профинансировать на сумму более 100 млн рублей, на гранты главы региона выделяется минимум 50 млн рублей, наполнение Фонда составит также около 50 млн рублей (это, как подчеркнул Рустэм Хамитов, только стартовая цифра).
     

    В итоге, по словам главы Башкирии, финансирование увеличится даже не в разы, а в десятки раз, и это, как подчеркнул Хамитов, «настоящий прорыв» в этом направлении.
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