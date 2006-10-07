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    Численность населения Башкирии идет на убыль: люди не хотят заводить детей

    slavin Вчера, 11:48182Общество
    Численность населения Башкирии идет на убыль: люди не хотят заводить детей
    По опубликованным Башкортостанстатом данным «Показатели естественного движения населения», в республике за январь-сентябрь наблюдается убыль населения. В то время как в аналогичный период прошлого года наблюдался прирост.

    Так, число умерших в 2017 году составило 37 910 человек, что на 1 667 человек меньше, чем в прошлом году. Смертность в Башкирии сократилась. Но сильно упала рождаемость: 36 936 человек родились в 2017 году, а в 2016 году эта цифра была значительно выше – 42 580. Разрыв составляет 5 644 человека. Несмотря на все принимаемые правительством меры по стимулированию населения к деторождению, демографическая ситуация в республике только ухудшается.

    В указанный период в 2016 году естественный прирост населения Башкирии составлял 3 003 человека. А в 2017 году прироста вообще нет, наблюдается только убыль – 974 человека.
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