Численность населения Башкирии идет на убыль: люди не хотят заводить детей

Так, число умерших в 2017 году составило 37 910 человек, что на 1 667 человек меньше, чем в прошлом году. Смертность в Башкирии сократилась. Но сильно упала рождаемость: 36 936 человек родились в 2017 году, а в 2016 году эта цифра была значительно выше – 42 580. Разрыв составляет 5 644 человека. Несмотря на все принимаемые правительством меры по стимулированию населения к деторождению, демографическая ситуация в республике только ухудшается.В указанный период в 2016 году естественный прирост населения Башкирии составлял 3 003 человека. А в 2017 году прироста вообще нет, наблюдается только убыль – 974 человека.