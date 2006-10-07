Башкирия может попасть в программу сноса хрущевок

По его словам, если реновация окажется успешной в Москве, тогда можно будет говорить об ее распространении на всю страну,— На мой взгляд, судить об этом можно будет не раньше конца 2018 года, — заявил он.Ранее сообщалось о том, что председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в ноябре собирается внести в Госдуму законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие российские регионы. Депутат считает, что начать внедрять программу можно в Белгородской и Калужской областях, Санкт-Петербурге и Башкирии.Ситуацию с возможной реновацией хрущевок в Уфе уже комментировал мэр города Ирек Ялалов.— Либо нужен первый взнос, чтобы снести первые две-три хрущевки и построить многоквартирный многоэтажный жилой фонд. Для этого по разным подсчетам, в зависимости от микрорайонов или районов Уфы, нужно саккумулировать от 300 от 500 миллионов рублей первоначального взноса, чтобы это все расселить и потом реализовать программу. Пока из существующих инвесторов на это никто не соглашается, — считает он.