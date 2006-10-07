Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Башкирия может попасть в программу сноса хрущевок

    slavin Вчера, 11:51236Общество, ЖКХ
    Башкирия может попасть в программу сноса хрущевок
    Программа сноса пятиэтажек и расселения их жильцов может получить распространение по всей России после строительства первых домов в рамках реновации жилья в Москве. Однако это случится не раньше конца будущего года, пишет ТАСС. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Ресин.

    По его словам, если реновация окажется успешной в Москве, тогда можно будет говорить об ее распространении на всю страну,

    — На мой взгляд, судить об этом можно будет не раньше конца 2018 года, — заявил он.

    Ранее сообщалось о том, что председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в ноябре собирается внести в Госдуму законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие российские регионы. Депутат считает, что начать внедрять программу можно в Белгородской и Калужской областях, Санкт-Петербурге и Башкирии.

    Ситуацию с возможной реновацией хрущевок в Уфе уже комментировал мэр города Ирек Ялалов.

    — Либо нужен первый взнос, чтобы снести первые две-три хрущевки и построить многоквартирный многоэтажный жилой фонд. Для этого по разным подсчетам, в зависимости от микрорайонов или районов Уфы, нужно саккумулировать от 300 от 500 миллионов рублей первоначального взноса, чтобы это все расселить и потом реализовать программу. Пока из существующих инвесторов на это никто не соглашается, — считает он.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus