В Башкирии заработала круглосуточная информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих

Профессиональные сурдопереводчики помогают инвалидам по слуху вызвать экстренные службы, такси, врача на дом, записаться на прием в лечебные и социальные учреждения, передать информацию специалистам органов власти и других учреждений, знакомым и родственникам. Также специалистами службы осуществляется запись на прием в лечебные и социальные учреждения республики, заказ лекарственных препаратов, бронирование билетов на поезд, автобус или самолет, номеров в гостинице, сеансов в театре и кинотеатре, перевод жестов инвалида специалистам государственного или муниципального учреждения. Связаться с сурдопереводчиками и диспетчерами службы можно по телефону:8(800)707-11-62 (для слышащих);отправив sms-сообщение на номер: +7 (961) 362-95-46;отправив сообщение по факсу: +7(495)120-11-62;отправив сообщение по электронной почте на адрес: ufa@zabota365.ru;по видеозвонку через Skype: sistemazabota102 (интернет-приложение Skype в бесплатном доступе для смартфонов);написав в мессенджер Telegram: zabota102 (интернет-приложение Telegram в бесплатном доступе для смартфонов)