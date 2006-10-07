Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В Башкирии заработала круглосуточная информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих

    slavin Вчера, 14:38216Общество
    В Башкирии заработала круглосуточная информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих
    «Забота» под таким названием система ежедневно - без перерывов и выходных - оказывает помощь нуждающимся.

    Профессиональные сурдопереводчики помогают инвалидам по слуху вызвать экстренные службы, такси, врача на дом, записаться на прием в лечебные и социальные учреждения, передать информацию специалистам органов власти и других учреждений, знакомым и родственникам. Также специалистами службы осуществляется запись на прием в лечебные и социальные учреждения республики, заказ лекарственных препаратов, бронирование билетов на поезд, автобус или самолет, номеров в гостинице, сеансов в театре и кинотеатре, перевод жестов инвалида специалистам государственного или муниципального учреждения. Связаться с сурдопереводчиками и диспетчерами службы можно по телефону:

    8(800)707-11-62 (для слышащих);
    отправив sms-сообщение на номер: +7 (961) 362-95-46;
    отправив сообщение по факсу: +7(495)120-11-62;
    отправив сообщение по электронной почте на адрес: ufa@zabota365.ru;
    по видеозвонку через Skype: sistemazabota102 (интернет-приложение Skype в бесплатном доступе для смартфонов);
    написав в мессенджер Telegram: zabota102 (интернет-приложение Telegram в бесплатном доступе для смартфонов)
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus