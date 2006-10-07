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    Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей

    slavin Вчера, 09:04176Общество
    Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
    До 282 тысяч рублей вырастет в 2018 году размер декретных для работающих россиянок. Также увеличится размер больничных и пособий по уходу за детьми.

    Максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц, что на 3542 рубля больше, чем в этом году. Таков же будет и максимальный размер больничных, рассказали "РГ" в минтруде. Максимум пособия по уходу за ребенком составит 24 503 рубля. Рассчитывать на максимальные пособия смогут люди, официально зарабатывающие в этом году не менее 755 тысяч рублей в год или 63 тысячи в месяц (таков предельный размер зарплаты, с которой сейчас платятся взносы в государственные внебюджетные фонды), а за 2016-й - 718 тысяч рублей (в среднем около 60 000 в месяц). Если доход ниже, меньше будут и пособия.

    В 2017 году они исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018-м за 2017 и 2016 годы. Декретный отпуск длится 140 дней, за него женщина может получить 282 тысячи рублей. Если беременность многоплодная или осложненная, то декрет продлят и выплата вырастет.

    Ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщина может оформить по окончании 140 дней. Если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но находилась в отпуске по уходу за ребенком или трудилась, но получала зарплату не более минимального размера оплаты труда, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом за все 140 дней, 35 921 рубль, по уходу за ребенком - 3120 рублей в месяц.
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